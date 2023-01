I Simpson: la serie è stata rinnovata fino al 2025, supererà gli 800 episodi

Negli ultimi anni continuavano a susseguirsi voci di una possibile fine de I Simpson, celebre serie animata di Matt Groening andata in onda per la prima volta nel 1989, ma per il momento così non sarà.

Nella giornata di ieri Fox ha ufficialmente rinnovato I Simpson fino al 2025 per altre due stagioni, 35 e 36. Considerando come con il finale del 34 segnerà l'episodio numero 750, grazie a questa estensione I Simpson supereranno tranquillamente quota 800 episodi. Un record assoluto.

I Simpson come Nostradamus: le previsioni della serie che si sono avverate

Pur avendo subito un calo di ascolti come la maggior parte degli show veterani del network nel corso degli anni, I Simpson continua a ottenere ottimi risultati nella fascia di età compresa tra i 18 e i 49 anni. Inoltre, la serie non è solo la commedia o lo show animato più longevo, ma anche la serie sceneggiata di prima serata più longeva della storia della televisione.

Nel corso dell'illustre carriera televisiva, I Simpson ha vinto 35 Emmy ed è addirittura approdato al cinema nel 2007 con un film che ha incassato oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo.