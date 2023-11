I Simpson, James L. Brooks smentisce: 'Homer continuerà a strangolare Bart'

Dopo alcuni giorni di polemiche che hanno circondato I Simpson, è arrivata la secca smentita del produttore James L. Brooks, che ha confermato a tutti che sì, Homer continuerà a strangolare Bart, in quella che è diventata negli anni una delle gag più classiche dello show.

Brooks ha dichiarato a People: "Non verrà accantonato nulla. Niente, niente, niente... Continuerà a essere strangolato - se volete usare questo termine orribile. Continuerà a essere amato da suo padre in un modo specifico".

I Simpson stessi hanno dato segno di volersi allontanare dalla punizione unica di Homer durante l'episodio McMansion & Wife, andato in onda il 22 ottobre scorso su Fox. Qui, il nuovo vicino di Homer commentava la fermezza della sua stretta di mano e Homer diceva alla moglie: "Vedi, Marge, strangolare il ragazzo ha dato i suoi frutti. Scherzavo. Non lo faccio più. I tempi sono cambiati".

In seguito, il sito IGN aveva segnalato che Homer non strangolava più Bart dalla stagione 31, andata in onda tra il 2019 e il 2020. L'intervento di Brooks, tuttavia, ha supportato un meme pubblicato dall'account ufficiale de I Simpson su X (ex Twitter) la scorsa settimana in risposta alla questione dello strangolamento.

I Simpson celebrano l'accordo Disney/Fox: Homer strangola Topolino

La gag di Homer che strangola Bart è presente fin dagli esordi dei Simpson nei corti proposti all'interno del The Tracey Ullman Show del 1987.