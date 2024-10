I Simpson: dopo il finto finale di stagione, quando terminerà la serie animata più longeva?

I Simpson si trovano attualmente in una posizione che nessun altro franchise potrebbe mai raggiungere. Grazie alla forza delle sue prime stagioni, sono diventati un gigante della cultura pop con alcuni dei personaggi più iconici della storia dell'animazione.

Allo stesso tempo, però, nel corso dei decenni è stato anche deriso dai fan perché non sembra più funzionare allo stesso livello di un tempo. L'era moderna dei Simpson è attualmente una miscela unica di coloro che hanno seguito la sitcom animata fin dall'inizio e di coloro che sono cresciuti con la serie nel corso delle sue 35 stagioni.

Tutto questo sembra essere arrivato al culmine con la prima puntata della Stagione 36, "Il compleanno di Bart". Mentre nelle ultime stagioni ci sono stati alcuni episodi sperimentali che hanno visto i Simpson giocare apertamente con il fatto di essere in una posizione così unica dopo tutti questi decenni, questa première ha fatto un ulteriore salto.

Rivelando cosa accadrebbe se i Simpson terminassero davvero con un finale di serie in grande stile, il finto finale ha rivelato come una sitcom animata di lunga durata come questa potrebbe davvero finire: non con un episodio evento in grande stile, ma con un episodio come tanti altri.

Quando si concluderanno I Simpson?

La necessità di porre fine allo show è stata una delle questioni su cui i fan hanno dibattuto fin dalla decima stagione. Il dibattito è iniziato un po' prima, quando il pubblico ha iniziato a notare un "calo" della qualità rispetto a quanto visto nelle stagioni 7 e 8.

I Simpson non sono estranei a questo tipo di critica, anzi la sfidano a viso aperto, come si vede nell'episodio del clip show della stagione 13, "Gump Roast", che ha una canzone finale in cui si scherza sul fatto che avranno "storie per anni" (che in realtà è tornata durante la première della stagione 36 come un'altra ennesima sfida a questa idea).

I Simpson hanno ricevuto questo tipo di critiche dai fan per decenni, eppure sono andati avanti. La 20th Television Animation e la Disney ne hanno addirittura fatto uno dei pilastri del loro palinsesto dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney, e hanno continuato a sostenere la longeva sitcom animata fino ad oggi. È molto probabile che i fan che dicono che i Simpson non sono più belli come una volta (e che onestamente non vedono un nuovo episodio dello show da decenni) siano stati sostituiti da fan cresciuti con le stagioni della generazione successiva. Attraverso le sue numerose generazioni, I Simpson sono cambiati anche in alcuni modi significativi, ma non per questo hanno ottenuto meno successo.