I Simpson 36: Danny DeVito tornerà nei panni del fratello di Homer

Al recente San Diego Comic-Con, sono stati svelati alcuni dettagli sulla nuova stagione de I Simpson, in particolare sul primo episodio, intitolato Bart's Birthday, nel quale Bart celebra il compleanno più sconvolgente della sua intera vita e che potrebbe cambiare per sempre tutto quanto a Springfield.

L'episodio include alcuni ospiti speciali come John Cena, Tom Hanks, Joel McHale, Conan O'Brien nel ruolo di se stesso e Danny DeVito. Sebbene durante l'evento non sia stato annunciato i ruoli che interpreteranno le guest star, il produttore e sceneggiatore Michael Price ha confermato che DeVito tornerà in un ruolo già interpretato.

Zio Herb

La conferma è arrivata durante il podcast Four Finger Discount: Danny DeVito in passato doppiò Herb Powell, il fratellastro maggiore perduto di Homer nell'episodio dal titolo originale O Brother, Where Art Thou? Il personaggio è apparso anche in Brother, Can You Spare Two Dimes? e Changing Of The Guardian.

Danny DeVito in una scena di Nobel Son

Di recente, si è parlato molto de I Simpson per un'altra apparente previsione: la candidatura presidenziale di Kamala Harris. Poco dopo l'annuncio che Harris avrebbe preso il posto di Joe Biden tra i Dem per la candidatura alla Casa Bianca, è diventato virale sui social un meme dopo la pubblicazione di Al Jean di una foto in cui Lisa Simpson è affiancata proprio da Kamala Harris.

La foto è tratta da Bart to the Future, nel quale Lisa diventa in futuro presidente degli Stati Uniti. Il confronto tra le due ha avuto parecchio successo online perché l'outfit di Lisa era estremamente simile a quello che Kamala Harris indossava durante l'avvio della presidenza Biden: entrambe con orecchini di perla, una collana di perle e una giacca viola.

I Simpson hanno una lunga tradizione di previsione di fatti del futuro, come accadde con la candidatura presidenziale dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, attuale candidato per i Repubblicani.