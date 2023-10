Silent Night - Il silenzio della vendetta: in esclusiva il poster italiano del ritorno all'azione di John Woo

In esclusiva per Movieplayer.it il poster italiano di Silent Night - Il silenzio della vendetta, nuovo divertissement action di John Woo con Joel Kinnaman in uscita il 30 novembre con Plaion Pictures.

Movieplayer.it lancia in esclusiva il poster italiano di Silent Night - Il silenzio della vendetta, action thriller diretto da John Woo che arriverà nei cinema italiani il 30 novembre in anteprima mondiale, distribuito da Plaion Pictures.

Il poster ritrae il protagonista Joel Kinnaman pronto a tramutarsi in uno spietato killer in cerca di vendetta. Per il maestro dell'action John Woo - autore di classici quali A Better Tomorrow, Face/Off e Mission: Impossible II - il film segna il ritorno negli Stati Uniti a vent'anni da Paycheck.

Come suggerisce il titolo, Silent Night - Il silenzio della vendetta è un action al 100% che non ha bisogno di parole per colpire lo spettatore, rendendo l'azione l'essenza stessa del film. Ambientato durante la notte di Natale, questo revenge movie ad alta tensione è caratterizzato da stunt mozzafiato e combattimenti spietati che esplodono in tutta la loro adrenalina sul grande schermo. Ispirato dai capolavori e dai successi recenti del genere, il film porta l'action a nuovi livelli, grazie alla geniale messa in scena del suo regista, in una cruda storia di vendetta che vedrà il bianco Natale lasciare il posto al rosso sangue.

Protagonista del film è un intenso Joel Kinnaman, affiancato da Scott Mescudi, in arte Kid Cudi, e Catalina Sandino Moreno. Kinnaman interpreta un padre tormentato che assiste impotente alla morte di suo figlio dopo essere stato coinvolto nel fuoco incrociato di una banda alla vigilia di Natale. Mentre si sta riprendendo da una ferita che gli è costata la voce, l'uomo fa della vendetta la missione della sua vita, addestrandosi per punire gli assassini che hanno cambiato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia.

Ancora in lutto per la morte del giovane figlio, rimasto ucciso nel fuoco incrociato di uno scontro fra bande, un padre di famiglia sceglie la vigilia di Natale per punire i colpevoli. Ferito a sua volta durante l'inseguimento degli assassini e ormai muto, l'uomo si addentra nei bassifondi criminali per compiere con ogni mezzo la sua silenziosa vendetta verso chi gli ha strappato suo figlio.