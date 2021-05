Sigourney Weaver star della serie Amazon The Lost Flowers of Alice Hart

Sigourney Weaver sarà la protagonista della serie Amazon The Lost Flowers of Alice Hart, adattamento del romanzo dell'australiana Holly Ringland.

Sigourney Weaver sarà protagonista della serie Amazon Prime Video The Lost Flowers of Alice Hart, adattamento del romanzo omonimo di Holly Ringland, opera di debutto della scrittrice australiana.

Come anticipa Deadline, Amazon ha già dato l'ordine per la prima stagione della serie tv puntando su Sigourney Weaver in veste di protagonista. La storia in sette parti è un racconto di resilienza femminile, amicizia e del potere di superare le tragedie che la vita ci presenta. La serie, prodotta da Made Up Stories, Amazon Studios e Endeavor Content, verrà girata in Australia.

La sceneggiatura sarà firmata dall'australiana Sarah Lambert, che sarà anche la showrunner di The Lost Flowers of Alice Hart, mentre Glendyn Ivin si occuperà della regia.

The Lost Flowers of Alice Hart segue la storia di Alice Hart, la cui infanzia violenta genera un'ombra drammatica sulla sua vita adulta. Dopo una tragedia familiare in cui ha perduto sia il padre violento che l'amata madre in un misterioso incendio, la piccola Alice viene affidata alla nonna Jude e si trasferisce in un vivaio dove apprenderà i segreti della sua famiglia.

Tra i produttori esecutivi figurano Jodi Matterson, Bruna Papandrea, Steve Hutensky e Allie Goss di Made Up Stories, Sigourney Weaver, Sarah Lambert e Glendyn Ivin.

Ormai Sigourney Weaver è abitata a passare molto tempo agli Antipodi dopo aver sostato a lungo sul set neozelandese di Avatar 2 e 3, attualmente in fase di post-produzione. Avatar 2 uscirà nei cinema a dicembre 2022.