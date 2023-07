The Lost Flowers Of Alice Hart, Sigourney Weaver nel trailer della nuova serie di Prime Video

Sigourney Weaver e Alicia Debnam-Carey sono le protagoniste della nuova serie tv di Prime Video, The Lost Flowers Of Alice Hart: guardiamo insieme il trailer.

The Lost Flowers Of Alice Hart è il titolo della nuova serie targata Prime Video con protagoniste Sigourney Weaver e Alicia Debnam-Carey, e un primo trailer dello show tratto dal romanzo di Holly Ringland è ora online.

"A 9 anni, Alice Hart perde i suoi genitori in un misterioso incendio, e va a vivere con la nonna June a Thornfield, una fattoria dove si coltivano fiori. Qui, Alice apprende che la sua famiglia nasconde numerosi segreti sul proprio passato".

È questa la trama di The Lost Flowers Of Alice Hart, la miniserie in 7 parti prodotta dagli Amazon Studios e in arrivo il 4 agosto su Prime Video, come riporta anche Deadline.

Lo show, basato sull'omonima opera di debutto della scrittrice Holly Ringland, è capitanato da Sarah Lambert, produttrice e showrunner, e tra i suoi produttori vede anche la stessa Weaver, che sullo schermo veste i panni di June, la nonna di Alice (la Alicia Debnam-Carey di The 100 e Fear The Walking Dead).

Tra gli altri membri del cast di The Lost Flowerrs of Alice, che arriverà contemporaneamente in più di 240 paesi tra qualche settimana, troviamo anche Leah Purcell, Asher Keddie e Frankie Adams.