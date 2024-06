Il Signore degli Anelli: tornerà anche il Legolas di Orlando Bloom nel nuovo film?

Come noto, la Warner Bros. ha confermato l'arrivo di un nuovo film della saga de Il Signore degli Anelli per il 2026. Intitolato The Hunt for Gollum, sarà un prequel della trilogia originale, il che lascia spazio al ritorno di personaggi noti, rivedremo anche il Legolas di Orlando Bloom?

Essendo un elfo, il personaggio vive per molti secoli e per questo motivo è stato sempre interpretato da Bloom, sia nella trilogia originale che nella trilogia de Lo Hobbit, entrambe dirette da Peter Jackson. L'attore si è quindi detto interessato a tornare nella Terra di Mezzo.

Bloom ha rivelato il suo interesse a riprendere il suo iconico ruolo al Superhero Comic Con 2024 di San Antonio, Texas. L'utente del social network X Agents of Fandom ha condiviso le dichiarazioni di Bloom, rilasciate durante un panel condotto da Angélique Roché.

Orlando Bloom in una scena di Il signore degli anelli - Le due torri

"Avevo solo 20 anni quando sono andato in Nuova Zelanda per Il Signore degli Anelli", ha raccontato Bloom. "Ho compiuto 21 anni un paio di mesi dopo le riprese e... abitare lo spazio mentale di un elfo è davvero divertente".

Il Signore degli Anelli: Viggo Mortensen tornerebbe come Aragorn in The Hunt for Gollum a una condizione

Oltre al Signore degli Anelli, Bloom ha parlato anche della sua nuova docuserie su Peacock della NBC, Orlando Bloom: To the Edge, in cui l'attore si cimenta in acrobazie che sfidano la morte. Ha anche parlato del suo lavoro decennale per l'UNICEF, che fornisce aiuti umanitari e di sviluppo ai bambini di tutto il mondo. Bloom è ambasciatore dell'organizzazione umanitaria dal 2007.

The Hunt for Gollum è solo uno dei tanti nuovi progetti del Signore degli Anelli che Warner Bros. Discovery sta sviluppando. Un film anime del Signore degli Anelli, La guerra dei Rohirrim, arriverà nelle sale il 13 dicembre 2024. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere tornerà con la seconda stagione il prossimo agosto.