Il Signore degli Anelli: il nuovo film sarà davvero diviso in due parti? La sceneggiatrice fa chiarezza

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum sarebbe solo il primo dei due film in live-action in arrivo prodotti dalla Warner

All'inizio di quest'anno è arrivato l'annuncio che dei nuovi film tratti dal Signore degli Anelli erano in sviluppo alla Warner Bros, con Peter Jackson e il suo team alla produzione e volti noti che torneranno davanti alla macchina da presa.

Successivamente, è arrivata la notizia che uno di questi progetti in arrivo si sarebbe intitolato Caccia a Gollum, ambientato poco prima degli eventi principali de La Compagnia dell'Anello, e che sarebbe stato diretto da nientemeno che Gollum stesso: Andy Serkis.

Da lì si sono diffuse voci e report di ogni tipo, tra cui l'idea che la pellicola sarebbe stata divisa in due parti. Questa indiscrezione era nata da un'intervista rilasciata dall'interprete di Gandalf, Sir Ian McKellen, ma adesso è arrivata la smentita ufficiale.

Le due torri: un'immagine di Gollum

In arrivo due film sul Signore degli Anelli

Come ha chiarito la sceneggiatrice del franchise Philippa Boyens a Empire, alcune cose sono state un po' travisate nella traduzione. "Posso dirvi con certezza che non si tratta di due film!" ha spiegato. "Si è trattato di un vero e proprio malinteso che si è verificato perché abbiamo iniziato a sviluppare, concettualmente, due diversi film live-action".

La sceneggiatrice ha proseguito: "Il primo è Caccia a Gollum, il secondo deve ancora essere approvato". Anche se sarà un solo film, tuttavia, Boyens ha promesso che quella raccontata nel progetto di Serkis sarà una storia avvincente: "È una storia piuttosto intensa, che si svolge dopo la festa di compleanno di Bilbo e prima delle Miniere di Moria", ha precisato. "È una parte specifica di un'incredibile storia mai raccontata, che seguiremo dalla prospettiva di questa incredibile creatura".

La compagnia dell'Anello: Ian McKellen ed Elijah Wood

Il ritorno di Gandalf è certo

Per quanto riguarda il motivo per cui McKellen potrebbe aver pensato che Caccia a Gollum sarebbe stato diviso in due film, c'è una buona ragione: "Stiamo giocando con una serie di idee, ma la maggior parte di queste include Gandalf", ha rivelato Boyens. "Quindi Gandalf potrebbe tornare per due film live-action".

Inoltre, se l'anime Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim - di cui Boyens è sceneggiatrice-produttrice - si rivelerà un successo a dicembre, potrebbero esserci altre storie animate della Terra di Mezzo: "Abbiamo un secondo film assolutamente straordinario, che sarebbe incredibile come anime", ha insistito. "Ma prima vediamo se c'è appetito per questo".