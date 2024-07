Gli Anelli del Potere 2: Galadriel prende possesso di Nenya nel character poster

Si avvicina l'arrivo dell seconda stagione della serie Prime Video, pronta ad approdare in streaming a fine agosto

Manca poco più di un mese al debutto della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, così Prime Video ha pensato bene di diffondere un nuovo poster con protagonista Galadriel.

Pochi mondi fantasy esercitano un fascino pari a quello della Terra di Mezzo e vi faremo ritorno con Prime Video il 29 agosto. La seconda stagione porterà con sé un cambiamento di ritmo e persino l'introduzione di nuovi personaggi chiave. Tuttavia, alcuni volti familiari continueranno a crescere di importanza anche quando la serie progredirà e il potere degli anelli inizierà a entrare in gioco.

Uno di questi è la guerriera elfica Galadriel (Morfydd Clark). In vista del panel dello show al Comic-Con di San Diego di questa settimana, Gli Anelli del Potere ha pubblicato un nuovo straordinario character poster della Signora di Lórien. Condivisa sul sito ufficiale della serie, l'immagine mostra Galadriel elegantemente vestita e con indosso uno degli anelli del potere donati agli Elfi: Nenya.

Gli Anelli del Potere 2, character poster di Galadriel

Come suggerisce il titolo della serie, il focus principale sono i vari anelli del potere condivisi da uomini, elfi e nani e l'Unico Anello creato da Sauron (Charlie Vickers). La seconda stagione di Gli Anelli del Potere si concentrerà principalmente sulla creazione di questi anelli, anche se assisteremo alle conseguenze della rivelazione che Sauron era in realtà Halbrand, stretto alleato di Galadriel nella prima stagione.

Il maestro fabbro elfico Celebrimbor (Charles Edwards), non esattamente parte integrante della prima stagione, sarà al centro della scena. Dopo aver forgiato i tre Anelli del Potere elfici nel finale della prima stagione, la sua attenzione sarà attirata da un nuovo patrono, Annatar, il Signore dei Doni. Purtroppo per Celebrimbor, questa personalità regale non è altro che Sauron sotto un'altra veste.

Oltre a Galadriel, che vedevamo indossare Nenya nel finale della Stagione 1, gli altri due anelli elfici passeranno prima all'Alto Re Gil-galad (Benjamin Walker) con Vilya e poi con Narya, che andrà a Cirdan, il Fabbro (Ben Daniels). Col tempo, gli anelli passeranno da Gil-galad e Cirdan rispettivamente al Lord Elrond di Robert Aramayo, che un giorno sarà Signore di Gran Burrone, e al mago Gandalf. Ciò significa che alla fine della Terza Era, quando tutti gli elfi lasceranno la Terra di Mezzo per le Terre Eterne di Valinor, Galadriel sarà l'unica portatrice originale dell'anello per il suo popolo.