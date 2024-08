Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, come cambia la missione di Galadriel nella Stagione 2?

La missione di Galadriel rispetto alla prima stagione cambia in questi nuovi episodi appena usciti in streaming su Prime Video

La seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha fatto oggi il suo debutto su Prime Video con i primi tre episodi, continuando la storia, alquanto controversa, della Seconda Era della Terra di Mezzo e di come Sauron abbia piegato quel mondo verso il male.

La prima stagione poneva Lady Galadriel (Morfydd Clark) al centro della storia, in un periodo molto diverso della sua vita rispetto alla "Signora" dei boschi di Lothlórien della Terza Era de Il Signore degli Anelli. Nel corso dell'arco narrativo de Gli Anelli del Potere, Galadriel inizia il suo percorso per diventare una delle figure più importanti della Terra di Mezzo; insegue ossessivamente le voci sul ritorno di Sauron, per poi scoprire, alla fine della stagione, di averlo sempre avuto al suo fianco sotto mentite spoglie.

Il finale della prima stagione si è concluso con l'importante colpo di scena di Galadriel che scopre che il suo compagno d'armi (e possibile interesse amoroso) Halbrand (Charlie Vickers) era in realtà proprio Sauron, che è fuggito prima che Galadriel potesse agire, il che significa che dovrà decidere alcune cose importanti in questa seconda stagione.

La stessa Clark ha anticipato in una recente intervista come le rivelazioni fatte alla fine della prima stagione modificheranno la missione di Galadriel nella seconda stagione dello show.

Gli Anelli del Potere 2: Galadriel prende possesso di Nenya nel character poster

"Penso che... ci sia qualcosa di tragico quando si è veramente tristi, in preda a un dolore profondo. C'è qualcosa di egoistico in questo", ha dichiarato Clark. "E così lei era consumata dal suo stesso dolore. E ora ha capito che questo la rende vulnerabile. Quindi c'è il desiderio di guarire, e il desiderio di non essere distrutta - voglio dire che a volte tutto quello che puoi fare contro qualcuno che ti ha ingannato o ferito è non lasciare che ti distrugga. Ma sì, è divertente interpretarla in una situazione così diversa - lui [Sauron] ha stravolto tutto per lei".

I primi tre episodi de Gli Anelli del Potere 2 sono disponibili in streaming su Prime Video e su queste pagine potete già leggere la nostra recensione.