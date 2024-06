Ian McKellen costretto ad annullare le sue esibizioni dopo la terribile caduta dal palcoscenico

Sir Ian McKellen si prenderà un periodo di riposo dopo la terribile caduta dal palcoscenico all'inizio della settimana.

La star di X-Men e de Il Signore degli Anelli si stava esibendo lunedì nella produzione nel West End dello spettacolo Player Kings quando, secondo quanto riferito, è caduto dalla parte anteriore del palco durante una sequenza di combattimento. Lo spettacolo è stato interrotto e il pubblico evacuato mentre McKellen veniva assistito; alla fine la star è stata ricoverata in ospedale.

Gli altri spettacoli di Player Kings previsti per lunedì sono stati cancellati per la giornata. Per quanto riguarda le altre apparizioni programmate di McKellen, queste non avranno più luogo.

Chi sostituirà Ian McKellen?

Questa mattina i Player Kings hanno annunciato che David Semark sostituirà il veterano attore britannico nel ruolo di Sir John Falstaff nelle ultime tre rappresentazioni, mentre McKellen si prenderà del tempo per riprendersi dalla caduta. Il lato positivo è che sarà disponibile già nel tour nazionale dei Player Kings in partenza a Bristol il 3 luglio.

"David Semark interpreterà il ruolo di Sir John Falstaff per le ultime tre rappresentazioni programmate di Player Kings al Noël Coward Theatre di Londra, mentre Ian McKellen si riprenderà dopo la caduta di lunedì 17 giugno", si legge nel comunicato. "Non vediamo l'ora che Ian ritorni nella produzione, che inizierà un tour nazionale a Bristol mercoledì 3 luglio, prima di visitare Birmingham, Norwich e Newcastle".

Recentemente, McKellen ha parlato del suo possibile ritorno nei panni di Gandalf nel nuovo film de Il Signore degli Anelli annunciato dalla Warner Bros.