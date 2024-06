Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, nuovi dettagli sulla storia nella sinossi dell'anime prequel

Il Signore degli Anelli tornerà al cinema quest'anno con il suo primo progetto anime, e ora sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla storia.

Il franchise è nel bel mezzo di una grande rinascita con una serie di nuovi progetti in lavorazione, e uno di questi è un film nuovo di zecca supervisionato dal regista di Ghost in the Shell! Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim racconterà una storia tratta dalla saga originale, ma approfondendola molto di più rispetto ai libri.

L'anime adatterà una storia tratta dai libri originali di J.R.R. Tolkien, ambientata 200 anni prima degli eventi della trilogia cinematografica e incentrata su una protagonista di nome Hèra (doppiata da Gaia Wise) che nella storia originale non aveva nemmeno un nome. Il film arriverà nelle sale il 13 dicembre 2024.

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, un'immagine di Hera a consiglio col padre e gli altri nobili

La nuova sinossi de La Guerra dei Rohirrim

New Line Cinema e la Warner Bros. Pictures hanno così anticipato la nuova trama del film: "Ambientato 183 anni prima degli eventi narrati nella trilogia originale, Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim racconta il destino della Casa di Helm Hammerhand, il leggendario Re di Rohan".

"Un attacco improvviso di Wulf, un astuto e spietato signore dei Dunlending in cerca di vendetta per la morte del padre, costringe Helm e il suo popolo a un'audace ultima resistenza nell'antica roccaforte di Hornburg, un'imponente fortezza che verrà poi chiamata Fosso di Helm. Trovandosi in una situazione sempre più disperata, Héra, la figlia di Helm, deve trovare la volontà di guidare la resistenza contro un nemico mortale intenzionato a distruggerli completamente".

L'anime, della durata di 2 ore e 30 minuti, è diretto da Kenji Kamiyama per New Line Cinema e Warner Bros. Animation con le animazioni realizzate da Sola Entertainment.