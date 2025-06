Sigfrido Ranucci non entra alla presentazione dei palinsesti RAI, ma si unisce alla protesta dei giornalisti

Oggi a Napoli si svolge la presentazione dei palinsesti Rai. L'evento però, parte già in polemica dato che alcuni giornalisti sono pronti a manifestare fuori dagli studi Rai della sede partenopea. Tra questi, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci.

La protesta dei giornalisti

Sigfrido Ranucci

La notizia era stata anticipata da Fanpage, ora confermata dal diretto interessato: Sigfrido Ranucci si unisce ai colleghi contro i tagli Rai. Tra questi, sarebbe stato colpito anche Report, che verrebbe ridimensionato. Non solo; nelle ultime ore Ranucci ha condiviso in rete la lettera di richiamo ricevuta per essere stato ospite in altre emittenti.

Oggi invece, ha confermato l'anticipazione di Fanpage scrivendo su Facebook:"Sarò con la mia squadra alle 17 a Napoli davanti il Centro Rai. Una squadra straordinaria alla quale chiedo scusa per non essere stato in grado di difenderla, per la prima volta in 30 anni sono state tagliate puntate e competenze. Nonostante avessero ottenuto i migliori risultati per gradimento del pubblico che paga il canone. Io sono stato abituato a direttori come Roberto Morrione, Paolo Ruffini, Andrea Vianello, Antonio Di Bella, che giudicavano Report un valore e non un prezzo. Che non avrebbero mai consentito un ridimensionamento"_.

Ieri inoltre, Ranucci ha condiviso anche la lettera aperta degli inviati di Report al Cda Rai, i quali denunciano di avvertire "una brutta aria intorno a Report".

I programmi tagliati e ridimensionati

Dopo il Cda Rai della scorsa settimana infatti, l'informazione del servizio pubblico subirebbe un duro colpo: la chiusura di tutti i programmi di approfondimento di seconda serata sotto il 3%, altri programmi sospesi come Petrolio, Indovina chi viene a cena, XXI Secolo, mentre Report e Presa Diretta ridotti nelle puntate. Verrebbero invece completamente tagliati Rebus, Il Fattore umano, Tango, Agorà weekend, Linea di confine.

Un duro colpo per la programmazione, motivo per cui fuori dalla Rai i giornalisti avrebbero approfittato dell'evento per dimostrare il loro dissenso.