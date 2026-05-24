Report stasera su Rai 3: stragi e piste nere, le inchieste del 24 maggio

Dalle nuove ombre sulle piste nere legate alle stragi italiane fino alle inchieste su scuole, allevamenti e caso diamanti MPS: ecco tutti i temi della puntata di Report in onda stasera su Rai 3.

Nuovo appuntamento stasera 24 maggio con Report stasera su Rai 3. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci torna ad accendere i riflettori sui grandi misteri italiani con un'inchiesta dedicata alle piste nere e alle stragi tra gli anni '80 e '90. Spazio anche alle scuole ancora nei container dopo il sisma dell'Aquila, agli allevamenti intensivi e al caso diamanti Monte dei Paschi di Siena.

Stragi e piste nere: i nuovi interrogativi sull'eversione neofascista

Il coinvolgimento di esponenti dell'eversione neofascista nella strage di Bologna è stato già accertato da sentenze definitive, ma restano ancora molte domande aperte sugli omicidi e sulle stragi tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90.

L'inchiesta Le piste nere, firmata da Paolo Mondani con la collaborazione di Roberto Persia, rilancia un interrogativo centrale: e se la cosiddetta pista nera non fosse una sola, ma due? Un approfondimento che riapre scenari investigativi ancora oggi oggetto di dibattito.

Scuole e sicurezza: studenti ancora nei container a 17 anni dal sisma dell'Aquila

Nel reportage Scuole di latta di Danilo Procaccianti, con la collaborazione di Cristiana Mastronicola ed Eleonora Numico, si torna in Abruzzo, a diciassette anni dal terremoto dell'Aquila. Ancora oggi più di tremila studenti frequentano le lezioni in strutture provvisorie. Una situazione che si somma a un quadro nazionale segnato da degrado strutturale, controsoffitti che cedono ed edifici scolastici dichiarati inagibili.

Tra ritardi burocratici, mancanza di fondi e rimpalli di responsabilità tra enti locali e istituzioni, il tema della sicurezza scolastica resta ancora irrisolto.

Uova, allevamenti e controlli: le immagini esclusive dagli stabilimenti Eurovo

L'inchiesta si concentra poi sulla filiera delle uova destinate a pasticcerie e ristoranti. Report è entrato in possesso di immagini esclusive dallo stabilimento Eurovo di Occhiobello, in provincia di Rovigo, al centro di una denuncia presentata da 58 lavoratori. Al centro del servizio anche il progetto di ampliamento dell'allevamento Fattorie Menesello a Lozzo Atestino, in provincia di Padova, già oggetto di precedenti inchieste.

Il piano prevede fino a 1.300.000 galline, una cifra che ha sollevato forti contestazioni da parte di cittadini e amministrazione locale. L'inchiesta Liquido magico, firmata da Giulia Innocenzi con la collaborazione di Greta Orsi, riaccende il dibattito su impatto ambientale, sostenibilità e controllo della filiera alimentare.

Banca, diamanti e whistleblower: il caso dell'ispettore di Bankitalia

Nell'ultimo segmento, spazio al Lab Report L'ispettore di Emanuele Bellano, con la collaborazione di Chiara D'Ambros e Madi Ferrucci. Al centro della vicenda c'è Carlo Bertini, ispettore di Banca d'Italia, che aveva denunciato pressioni e comportamenti vessatori durante un'indagine sulla vendita di diamanti da parte di Monte dei Paschi di Siena. Dopo la sua segnalazione, l'uomo non lavora più presso l'istituto.

A cinque anni di distanza, restano aperti diversi interrogativi: che fine hanno fatto il procedimento penale per truffa, gli approfondimenti della commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche e la segnalazione all'Anac per la tutela dei whistleblower? Una storia che riporta al centro il tema delle conseguenze per chi denuncia presunte irregolarità.