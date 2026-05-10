Carburante dall’Italia verso Israele: l’inchiesta di Report stasera su Rai 3

Questa sera, domenica 10 maggio 2026, alle 20.30 su Rai 3 torna Report, il programma simbolo del giornalismo d'inchiesta italiano condotto da Sigfrido Ranucci. Tra i servizi previsti, spazio a una serie di reportage che affrontano ambiti molto diversi tra loro: dalla sanità privata alle grandi operazioni immobiliari e finanziarie, fino ai temi energetici e geopolitici.

Crisi al San Raffaele: errori gravi nel reparto ad alta intensità "Iceberg"

Il 5 dicembre 2025, nel reparto ad alta intensità di cura Iceberg dell'Ospedale San Raffaele di Milano, si sarebbe verificata una situazione critica legata alla gestione del personale sanitario. Secondo l'inchiesta di Report, il personale della cooperativa Auxilium Care, impiegato per sostituire operatori esperti, non sarebbe stato adeguatamente formato per assistere pazienti con patologie complesse.

Tra le criticità segnalate emergono somministrazioni errate di farmaci e difficoltà anche nelle operazioni basilari di assistenza, come la misurazione della pressione arteriosa. Un quadro che apre interrogativi sulla gestione delle risorse e sull'organizzazione interna del presidio ospedaliero.

Sanità privata e Gruppo San Donato: cosa emerge dall'inchiesta

L'indagine, firmata da Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Alessia Pelagaggi, punta anche i riflettori sullo stato di salute del Gruppo San Donato, uno dei principali operatori della sanità privata convenzionata in Italia e proprietario del San Raffaele. L'inchiesta analizza la struttura organizzativa e le dinamiche gestionali del gruppo, sollevando domande sulla sostenibilità del modello e sulla qualità dell'assistenza nei reparti più delicati.

Lotito, presidente della Lazio

Il "Bunker" di Lotito: immobili, vincoli e operazioni finanziarie della Lazio

Un altro servizio, intitolato Il bunker e firmato da Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi, si concentra su un'area immobiliare di pregio in via di Porta Latina a Roma, riconducibile al senatore di Forza Italia e presidente della Lazio Claudio Lotito.

Secondo quanto ricostruito dall'inchiesta, il complesso si trova in un'area vincolata per la vicinanza alle Mura Aureliane, ma sarebbero emerse alcune anomalie urbanistiche e gestionali. Nel frattempo, la Lazio sta portando avanti un percorso per una possibile quotazione a Wall Street e ha rilanciato il progetto di restauro dello stadio Flaminio. L'inchiesta si interroga sulla sostenibilità finanziaria del club e sul peso economico delle società collegate al gruppo imprenditoriale.

Energia eolica e criminalità: le infiltrazioni nel business del vento

Il servizio La via della pala, realizzato da Walter Molino con la collaborazione di Andrea Tornago, analizza il settore delle energie rinnovabili, in particolare l'eolico, tra Sicilia e Veneto.

Secondo le rivelazioni dell'inchiesta, il grande business dell'energia verde sarebbe stato in alcuni casi esposto a infiltrazioni della criminalità organizzata, con ricostruzioni che chiamano in causa interessi economici legati a figure storiche della mafia e a reti imprenditoriali complesse. Un sistema che, secondo quanto riportato, si muoverebbe tra autorizzazioni, investimenti e territori strategici per la produzione energetica.

Carburante verso Israele e Gaza: il caso delle spedizioni dall'Italia

Nel segmento Lab Report, dal titolo Benzina sul fuoco, Manuele Bonaccorsi e Madi Ferrucci ricostruiscono il flusso di spedizioni energetiche dall'Italia verso Israele in un contesto internazionale particolarmente delicato.

Secondo l'inchiesta, tra il 2024 e il 2026 sarebbero partiti carichi di carburante anche da impianti italiani diretti verso aziende energetiche collegate al sistema militare israeliano. Il tema si inserisce nel contesto del conflitto a Gaza e delle difficoltà nell'accesso agli aiuti umanitari nella regione. L'inchiesta solleva interrogativi sul rispetto degli obblighi internazionali in materia di prevenzione dei conflitti e responsabilità degli Stati nei flussi commerciali strategici.

Lo psicologo dei soldati IDF: il ritorno dal fronte di Gaza

L'ultima storia raccontata da Report è firmata da Giammarco Sicuro e riguarda Tuly Flint, psicologo ed ex soldato israeliano pentito che ha combattuto a Gaza. Oggi Flint si occupa del supporto psicologico ai militari dell'IDF rientrati dalle operazioni nella Striscia di Gaza e in Libano. Nell'inchiesta emergono testimonianze e racconti diretti dei soldati, che offrono uno sguardo interno sulle conseguenze psicologiche del conflitto. Un racconto che chiude la puntata con una prospettiva umana e complessa sugli effetti della guerra sui singoli individui.