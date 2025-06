Report, la Rai punisce Sigfrido Ranucci: il programma d’inchiesta avrà quattro puntate in meno

Nel nuovo piano editoriale Rai, anche un programma storico come Report rischia il ridimensionamento. Tagli alla domenica sera: la trasmissione di Ranucci perde 4 puntate e Presadiretta ne perde 2

Nei palinsesti Rai per la stagione 2025/26 si profila un giallo destinato a far discutere: Report, il programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, dovrebbe andare incontro a una pesante riduzione. Secondo quanto anticipato da Fanpage, lo storico format della domenica sera perderà ben quattro puntate nella prossima edizione.

Una decisione che sorprende, considerando i buoni risultati di ascolto e l'importanza strategica della trasmissione, rimasto in prima serata dopo il passaggio di Fabio Fazio sul Nove. La Rai aveva puntato su Report per presidiare la domenica con un prodotto di qualità e forte identità editoriale. Eppure, nonostante la centralità nel palinsesto, sembra che Report rientri ora nel piano di contenimento dei costi avviato dai vertici di Viale Mazzini.

Ma i tagli non colpiranno solo Report: anche Presadiretta, il format d'inchiesta che si alterna con Ranucci alla domenica, subirà una riduzione, con due puntate in meno previste per la nuova stagione. Il malcontento cresce tra le redazioni interessate. Proprio Sigfrido Ranucci, poche settimane fa aveva polemizzato con il direttore del TGR.

Bernardo Jovene è uno dei giornalisti di Report

Il conduttore aveva affermato che nelle sedi regionali il giornalismo d'inchiesta è osteggiato: "ricevo quotidianamente telefonate di colleghi che sono nelle sedi regionali che vogliono venire a Report perché là non hanno lo spazio per fare giornalismo d'inchiesta". Tra pochi giorni verranno presentati i palinsesti Rai della prossima stagione e conosceremo la verità.

Se confermati, questi tagli non risparmierebbero nemmeno i titoli di punta del servizio pubblico. E mentre altri programmi come Petrolio, Rebus, Tango o Agorà Weekend sembrano destinati alla cancellazione, la riduzione di un format di successo come Report lascia spazio a interrogativi sulla visione editoriale della Rai e sulla reale volontà di investire nel giornalismo d'inchiesta.