Siamo noi a dire basta, Blake Lively: "Amerete il nostro adattamento del libro"

Blake Lively ha rassicurato i fan appassionati del libro It Ends With Us (Siamo noi a dire basta), dicendo che ameranno l'adattamento cinematografico dell'amato libro di Colleen Hoover.

L'attrice, che interpreta Lily Bloom, ha parlato venerdì con Entertainment Tonight del film, di cui Justin Baldoni è anche regista e protagonista. "Alcune persone apprezzeranno sempre un libro più di un film e altre un film più del libro, ma credo che abbiamo fatto del nostro meglio per onorare il libro e i fan e, credo, per realizzare qualcosa che funzioni anche da sola", ha spiegato Lively.

"Se non si conosce il libro, il film funziona", ha continuato. "Non credo che se uno leggesse il libro e vedesse il film non sarebbe entusiasta. Abbiamo lavorato molto su questo aspetto", ha aggiunto. "Credo anche che se si vedesse il film e poi si leggesse il libro, non si direbbe: 'Aspetta, questo non è come l'altro'. Puoi fare entrambe le cose. Penso che siano entrambi molto belli".

Un'esperienza speciale

L'attrice di Gossip Girl ha aggiunto che "la parte più importante" del film è il legame con i fan, alcuni dei quali si sono dedicati alla Hoover fin dall'inizio. "Questa storia ha risuonato con così tante persone, quindi c'è una grande responsabilità che deriva da questo", ha detto Lively a proposito di Siamo noi a dire basta. "C'è la volontà di onorare questo libro e questo personaggio che le persone amano così tanto, ma di farlo anche rimanendo fedele a ciò che sei. Sono molte le cose che vogliamo realizzare con questa storia".

"Sono così orgogliosa di questo film", ha continuato l'attrice. "Sono così orgogliosa di essere qui e di condividerlo con Colleen e con i fan. È davvero speciale. È stato un grande onore assumere il ruolo di Lily e ne sono molto orgogliosa".

Siamo noi a dire basta, che arriverà nelle sale il 9 agosto, segue Lily Bloom, che supera un'infanzia traumatica per intraprendere un nuovo capitolo, seguendo i suoi sogni. Lungo la strada, incontra l'affascinante neurochirurgo Ryle Kincaid (Baldoni), ma quando il loro legame diventa più profondo, Lily inizia a vedere in Ryle lati che le ricordano il rapporto con i suoi genitori. La vita di Lily si fa ancora più confusa quando il suo primo amore, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), rientra improvvisamente nella sua vita.