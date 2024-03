Shrinking: una star di Ted Lasso si unisce al cast della Stagione 2

Il co-creatore di Shrinking, Brett Goldstein, noto ai più per aver interpretato il burbero Roy Kent in Ted Lasso, non starà solo dietro le quinte ma si unirà al cast della Stagione 2 della serie Apple TV+.

Secondo quanto riportato da Deadline, c'erano già stati diversi tentativi di far apparire Goldstein nella dramedy della Apple, ma i piani non si erano mai concretizzati. Quando è arrivato il ruolo perfetto - che al momento è top secret - non ha potuto dire di no. L'attore apparirà come guest star nella seconda stagione, attualmente in produzione.

Shrinking: Jason Segel e Harrison Ford nella serie

Di cosa parla la serie con Jason Segel?

Shrinking segue il terapeuta Jimmy (Jason Segel) che inizia a infrangere le regole e a dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa. Ignorando la sua formazione e la sua etica, si ritrova ad apportare enormi e tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone... compresa la sua.

Oltre a Segel, la serie è interpretata anche da Harrison Ford, Jessica Williams, Christa Miller, Lukita Maxwell, Michael Urie, Luke Tennie e Ted McGinley. Segel e Williams hanno recentemente ottenuto una nomination agli Emmy Award per la loro interpretazione dei terapisti nella serie.

Dagli autori di Scrubs

Co-creata da Bill Lawrence (Scrubs), vincitore di un Emmy Award e produttore esecutivo di Ted Lasso, e da Brett Goldstein, co-produttore esecutivo, e da Segel, Shrinking è prodotta dalla Warner Bros. Television, dove Lawrence e Goldstein hanno un accordo globale, e dalla Doozer Productions di Lawrence. Lawrence, Segel, Goldstein, Neil Goldman, James Ponsoldt, Randall Winston, Jeff Ingold, Liza Katzer, Rachna Fruchbom, Brian Gallivan e Annie Mebane sono i produttori esecutivi.

Dopo tre stagioni di Ted Lasso di Apple nel ruolo di Roy Kent, Goldstein ha intrapreso il suo primo tour mondiale di stand-up, Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life. Le prossime date del tour a Los Angeles sono previste per maggio. Per la sua interpretazione di Roy Kent, Goldstein ha vinto due Emmy Awards come miglior attore non protagonista in una commedia.