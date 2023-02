Shrinking, davvero Harrison Ford non sapeva chi fosse Jason Segel?

Prima di lavorare al suo fianco nella nuova serie Apple, l'attore non aveva idea di chi fosse Segel? In realtà non è cosi!

Nel corso della sua recente ospitata da Stephen Colbert, Harrison Ford ha commentato la diceria che sosteneva che lui non avesse idea di chi fosse Jason Segel, prima di lavorarci nella nuova serie Apple TV+ Shrinking.

In realtà, Ford ha smentito questa voce, affermando che aveva già visto un paio di film con Segel prima di conoscerlo di persona sul set della serie.

"Non è vero. Sapevo chi fosse. Avevo visto un paio di film in cui aveva recitato. Avevo visto una parte di Non mi scaricare... e anche un altro suo film, davvero fantastico, intitolato The End of the Tour. È un ragazzo di grande talento. Così ho rivisto Non mi scaricare e ho pensato che fosse davvero fantastico. Il produttore mi ha chiesto cosa ne pensassi e io gli ho risposto: "Ha un bel pene".

Per chi non lo avesse visto, in Non mi scaricare è presente una scena in cui Segel appare completamente nudo.

Shrinking: Harrison Ford e Jason Segel nel nuovo trailer della serie

Ford e Segel sono i protagonisti di Shrinking, nuova serie Apple che ruota attorno all'ex-interprete di E alla fine arriva mamma. Nello show, Segel è un terapeuta che non riesce a superare il lutto per la tragica morte della moglie. A questo va aggiunto che il nostro dovrebbe occuparsi anche della figlia adolescente e dei suoi pazienti, fino a quando non decide di violare le regole del suo lavoro.