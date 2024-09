Shrinking 2, nuovi casi e terapie nel trailer della seconda stagione con Jason Segel e Harrison Ford

Dopo un anno di attesa torna il terapeuta interpretato dalla star di How I Met Your Mother costretto ad affrontare le conseguenze delle sue azioni

Apple TV+ ha diffuso in streaming il trailer della seconda stagione di Shrinking, in cui ritroviamo il padre in lutto Jimmy (Jason Segel) confessare di pensare che sua figlia Alice (Lukita Maxwell) sia preoccupata per lui.

Più avanti, nel corso del filmato in cui vediamo diverse sequenze dei nuovi episodi, Alice esprime le proprie preoccupazioni sul padre: "Non riesco a smettere di pensare che tornerà ad essere com'era una volta dopo la morte della mamma".

Jimmy e Alice vengono mostrati (separatamente) mentre condividono le loro paure con il personaggio di Paul, interpretato da Harrison Ford, il collega/capo terapeuta di Jimmy. Su queste pagine trovate la nostra recensione della prima stagione di Shrinking.

In risposta alle preoccupazioni di Jimmy, Paul, al quale, come hanno scoperto gli spettatori nella prima stagione, hanno diagnosticato il morbo di Parkinson mentre cercava di riallacciare i rapporti con la sua famiglia, afferma: "È dura rendersi conto che tuo figlio sa quanto sei fragile".

Shrinking 2: Apple TV+ annuncia il rinnovo della serie con Harrison Ford e Jason Segel

Il trailer mostra anche Jimmy alle prese con alcune delle conseguenze della sua terapia non convenzionale adottata nel corso della prima stagione, dopo che questa si era conclusa con la Grace di Heidi Gardner, una delle pazienti di Jimmy, che spingeva il marito giù da una scogliera; gli spettatori ora possono vedere Grace con una tuta arancione e dietro le sbarre mentre incontra Jimmy e il suo amico avvocato Brian (Michael Urie).

La seconda stagione di Shrinking, composta da 12 episodi, debutterà il 16 ottobre su Apple TV+ con due episodi, seguiti da un episodio a settimana fino al 25 dicembre. Lo show è stato creato da Segel, Bill Lawrence e Brett Goldstein, con Goldstein che apparirà come guest star nella seconda stagione.