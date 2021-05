Shrek festeggia il ventennale con un'edizione speciale: per la prima volta c'è il 4K UHD

Primo film della storia ad ottenere un premio Oscar per Miglior film d'animazione, Shrek celebra il suo 20° anniversario in modo speciale: Universal Pictures Home Entertainment infatti festeggia il ventennale con un'edizione speciale per la prima volta nell'esclusivo formato 4k Ultra HD, che sarà disponibile a partire dal 27 maggio. Per l'occasione ci sarà anche una riedizione nei formati Dvd e Blu-ray, con una nuova imperdibile veste grafica.

I personaggi di Shrek

Shrek, grazie al suo incredibile ed originale successo, ha dato avvio a ben tre sequel, uno spin-off, serie TV, speciali natalizi, attrazioni in parchi tematici e molto altro, rimanendo un vero e proprio punto di riferimento per i fan attraverso gli anni. Il tenero orco ha dato infatti avvio ad un vero e proprio fenomeno e catturato l'immaginazione del mondo intero con la più bella fiaba mai raccontata.

CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATI 4K ULTRA HD E BLU-RAY:

L'angolo degli animatori

Il viaggio interattivo di Shrek

Riflettori su Ciuchino

Scene inedite

Commento al film con i registi Andrew Adamson e Vicky Jenson e il produttore Aron Warne

Festa danzante con karaoke

Video musicali

E molto altro ancora!

CONTENUTI SPECIALI DVD: