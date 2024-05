Shrek: tutte le 'fatiche' di Cameron Diaz, dai rutti alla proposta di matrimonio rifiutata

Cameron Diaz ha sempre dichiarato di essersi divertita moltissimo durante la lavorazione di Shrek nel 2001, quando fu chiamata dalla DreamWorks a doppiare la principessa Fiona. Per intepretare il personaggio, infatti, l'attrice americana non ha soltanto potuto attingere al suo bagaglio di esperienze passate ma ha potuto anche godere di particolari licenze, per così dire, alla sua "spontaneità".

Rutti e kung fu mai così regali

Una principessa è sempre una principessa, anche se sente la necessità di fare dei rutti più spesso di una regale collega della Disney. C'è una scena particolare, infatti, in Shrek (che torna in TV stasera su Italia 1 in prima serata) in cui si sente Fiona ruttare. Una scena che non ci sarebbe mai stata se, durante una sessione di doppiaggio, alla stessa Cameron Diaz non fosse scappato un rutto per via della Coca-Cola che staa bevendo. Un fatto talmente singolare che portò Eddie Murphy, doppiatore di Ciuchino, a improvvisare una battuta verso Shrek (che ha la voce di Mike Myers nella versione originale): "She's as nasty as you are!". Regista e produttori decisero di lasciare questa "perla" all'interno del film.

La principessa Fiona ha dimostrato di essere anche un'abile lottatrice nella scena che l'ha vista fronteggiare Robin Hood e i suoi allegri compari. Come riportato da Imdb, non fu difficile per Cameron Diaz doppiare le sue mosse di kung fu grazie a tutto l'allenamento fatto per Charlie's Angels, arrivato nelle sale nel 2000.

La principessa Fiona, doppiata da Cameron Diaz, in una romantica scena con Shrek nel film omonimo del 2001

Durante la lavorazione di Shrek, però, alla Diaz successe anche qualcosa di singolare come un'inattesa proposta di matrimonio! Non sappiamo quanto per gioco o quanto per una reale infatuazione, lo storyboardista Cody Cameron (che nel film presta anche la voce a Pinocchio e ai tre porcellini), in una sessione di doppiaggio, le propose di sposarlo per avere l'occasione di cambiare il suo nome in Cameron Cameron. Le cronache mondane ci dicono che, con ogni evidenza, l'attrice decise di non accettare (nel 2015 ha sposato il musicista Benji Madden).