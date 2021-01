Shotgun Wedding: Josh Duhamel sostituirà Armie Hammer nel film?

Shotgun Wedding potrebbe aver trovato il suo nuovo protagonista dopo l'addio al progetto di Armie Hammer: Josh Duhamel starebbe concludendo le trattative con la produzione.

L'attore sembra interessato al progetto che verrà prodotto da Lionsgate e che avrà come star l'attrice e cantante Jennifer Lopez.

Armie Hammer ha annunciato di aver detto addio alla commedia romantica Shotgun Wedding pochi giorni fa a causa dello scandalo mediatico suscitato inizialmente da alcuni presunti messaggi privati in cui descriveva le sue fantasie sessuali, non prive di violenza e persino cannibalismo. Nei giorni successivi sono poi emersi altri video controversi in cui l'attore viene ritratto mentre beve e assume sostanze di origine non specificata, arrivando persino a un filmato in cui mostrava ai suoi amici la sua stanza di albergo nelle isole Cayman, dove è andato per stare vicino ai figli, in cui appariva anche una donna in biancheria che lo attendeva in camera da letto.

Josh Duhamel sembra sia considerato dai produttori la scelta perfetta per sostituire Hammer nel ruolo principale.

Shotgun Wedding racconta la storia di Darcy, parte affidata a Jennifer Lopez, e Tom mentre si trovano alle prese con le loro famiglie mentre viaggiano con destinazione la cornice perfetta per il loro matrimonio. La vita di tutti diventa improvvisamente a rischio quando le persone riunite per festeggiare vengono prese in ostaggio, costringendo Darcy e Tom a cercare un modo per salvare le persone che amano e superare i problemi che potrebbero dividerli.

La regia sarà di Jason Moore, impegnato anche come sceneggiatore in collaborazione con Mark Hammer e Liz Meriwether.