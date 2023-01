Un matrimonio esplosivo: Jennifer Lopez e Josh Duhamel raccontano le folli acrobazie in una featurette

Come sono state realizzate le acrobazie dell film Un matrimonio esplosivo? Ve le raccontano direttamente Jennifer Lopez e Josh Duhamel nella nuova featurette.

Il 27 gennaio Un matrimonio esplosivo, la nuova commedia action con Jennifer Lopez e Josh Duhamel, è arrivata su Prime Video. Il film si distingue per il fatto che alterna momenti romantici ad acrobazie divertenti e folli. E se vi dicessimo che Collider ha condiviso in esclusiva una featurette incentrata sulla loro realizzazione e sul dietro le quinte con gli attori?

Un matrimonio esplosivo racconta la storia di Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) che decidono di organizzare il loro matrimonio su un'isola delle Filippine. Una volta sul posto con invitati e catering, però, una ciurma di pirati prende in ostaggio tutti quanti chiedendo al padre della sposa un'enorme somma di denaro in cambio della salvezza dei presenti. Toccherà alla coppia prendere in mano la situazione nel modo più improbabile e casuale possibile.

Il film sfrutta momenti action anche violenti, fondendoli a un romanticismo comico sempre presente. Di recente Collider ha pubblicato una video featurette in cui approfondisce la creazione di Un Matrimonio Esplosivo proprio da questo punto di vista. Così abbiamo la possibilità di sentire Lopez e Duhamel mentre spiegano quali aspetti di questa storia li hanno convinti a partecipare al progetto, raccontando della fiducia reciproca che hanno costruito sul set, essenziale per realizzare al meglio le varie acrobazie. Nella featurette interviene anche Jason Moore, dicendo che il background artistico di entrambi i protagonisti è stato estremamente utile nel realizzare le coreografie più folli che avevano in mente.

Oltre alle varie dichiarazioni il video offre inoltre uno sguardo sul dietro le quinte e sulle modalità con cui hanno costruito alcuni dei momenti più action, dal punto di vista anche tecnico.

Attualmente disponibile su Prime Video, vi ricordiamo che il cast di Un matrimonio esplosivo comprende anche: Jennifer Coolidge, Sonia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D'Arcy Carden, Callie Hernandez, Desmin Borges, Steve Coulter, Alberto Isaac e Lenny Kravitz.