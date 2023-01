Un matrimonio esplosivo, Jennifer Lopez: "C'è bisogno di ridere!"

"Abbiamo bisogno di ridere". In poche parole, Jennifer Lopez spiega il paradigma dietro Un matrimonio esplosivo, commedia dura e pura (con un pizzico di adventure movie) diretta da Jason Moore e disponibile in streaming su Prime Video. Al centro del film, come intuibile dal titolo, un matrimonio dai risvolti decisamente inaspettati. Darcy (J. Lo) e Tom (Josh Duhamel) stanno per convogliare a nozze, e per il grande ricevimento hanno scelto un resort a sei stelle in un'Isola della Filippine. La spassosa tensione, però, è fin da subito accesa: le rispettive famiglie sono molto litigiose, i preparativi causano stress e, come se non bastasse, arriva pure Sean (Lenny Kravitz), affascinante ex di Darcy. Ma il matrimonio diventa esplosivo quando i pirati sbarcano sull'isola e prendono in ostaggio gli invitati, chiedendo un lauto riscatto. Il compito di liberarli ricadrà proprio su Darcy e Tom, incredibilmente scampati alla cattura. Nel cast, anche Sonia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D'Arcy Carden e Jennifer Coolidge, fresca di Golden Globe per The White Lotus ("Mi ero dimenticata di aver vinto il premio", scherza l'attrice durante il press day).

Commedia, action e adventure comedy

Un matrimonio esplosivo: Jennifer Lopez e Josh Duhamel sposati e insaguinati sul set

Come detto, la spinta dietro Un matrimonio esplosivo è proprio il divertimento. A rimarcare il concetto, Jennifer Lopez che via Zoom ci racconta che "il film è una commedia romantica, ma è anche un action, un adventure comedy in stile Alla Ricerca della Pietra Verde! Al centro della trama c'è una famiglia che si riunisce, mentre io e Josh cerchiamo di capire chi siamo davvero, come poter far funzionare il matrimonio. Darcy e Tom all'inizio sono distanti, e capiranno di più sulla loro relazione grazie al folli situazioni che vivranno".

Un matrimonio esplosivo, la recensione: Jennifer Lopez e una action comedy fin troppo frivola

Lenny Kravitz sul set

Un matrimonio esplosivo: Carl Daniels in una scena del film

Durante l'incontro stampa de Un matrimonio esplosivo hanno preso parola un po' tutti i protagonisti del film, e lo stesso Josh Duhamel ha dichiarato quanto sia stato emozionante lavorare con un regista dall'occhio ambizioso. "Jason Moore ha reso il tutto ancora più grande. È un film diverso da ciò che ho fatto prima... Jennifer Lopez? Può intimidire, nel senso migliore del termine, ma la conoscevo e sapevo quanto fosse generosa". Interpellato, ecco l'intervento di Jason Moore, tornato alla regia a quasi dieci anni da Le sorelle perfette (era il 2015). "Mi piace lavorare con gli attori, e cerco di metterli a proprio agio. Erano sempre in campo, ed è un fattore importante per creare una certa condivisione. Tipo spettacolo teatrale". A proposito di palcoscenico, Lenny Kravitz è abituato ai riflettori, e funziona anche come attore. "Lavorare con la musica mi porta spesso ad essere da solo. Produco e scrivo", spiega la rockstar, "quando poi mi presto al cinema sento vibrazioni diverse, perché mi piace collaborare, dedicarmi al mio personaggio. Girare durante il Covid poi ci ha permesso di essere più uniti, divertendoci".

Lo stress dei matrimoni

Un matrimonio esplosivo: Jennifer Lopez e Josh Duhamel in una foto dal set

Tra risate, complicità e ammiccamenti, nel corso della press conference di Un matrimonio esplosivo non sono mancati riferimenti al matrimonio (doppio, uno a Las Vegas e un altro a Riceboro, Georgia) tra J. Lo e Ben Affleck. "Organizzare un matrimonio è sempre causa di stress, ma Ben ha gusto e siamo riusciti a fare le cose per bene, insieme. Il matrimonio a Las Vegas lo ha organizzato da solo...", confida ridendo l'attrice, "ha tolto la pressione del matrimonio allargato con tutte le famiglie che abbiamo organizzato insieme". A guardar bene, un film è come un matrimonio e non può funzionare senza la complicità dei protagonisti. "Un buon film funziona se c'è amore e rispetto tra le parti. È stato bello lavorare con Josh, scambiandoci una fiducia reciproca. Sia per le scene d'azione che per quelle emotive".