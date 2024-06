Shogun: una star dello show anticipa il futuro del suo personaggio nella seconda stagione

Shogun è stato confermato per altre due stagioni, ma alcuni dei suoi personaggi preferiti dai fan non torneranno. L'attrice Moeka Hoshi ha dichiarato di essere fiduciosa che gli showrunner riusciranno a creare una storia continua nonostante il finale "definitivo" della prima stagione.

I fan di Shogun sono rimasti sconvolti dalla notizia che la serie è stata rinnovata per altre due stagioni. Molti sono impazienti di vedere la strategia di guerra di Toranaga e Blackthorne dopo l'anticipazione e il finale della prima stagione. Tuttavia, questo significava anche che la storia sarebbe andata avanti senza Mariko, una delle protagoniste più amate dai fan.

In un'intervista a The Direct, l'attore Moeki Hoshi ha placato i timori accennando al fatto che la serie avrebbe esplorato maggiormente la storia del periodo. L'attrice ha inoltre prospettato le possibili svolte che il suo personaggio Fuji potrebbe prendere nella seconda e terza stagione.

La storia di Fuji continua in Shogun Stagione 2

"Tutto quello che posso dire è che, come fan di Shogun, non vedo l'ora di sapere che tipo di storie verranno raccontate nella seconda e nella terza stagione", ha detto l'attrice. "Tuttavia, ho scoperto durante le mie ricerche - sapete, dato che Shogun segue la storia e la storia è storia - che c'è stato un gruppo di suore che ha preso parte a una battaglia, non sono sicura però quale sia precisamente la battaglia. Quindi, forse si narrerà di quella... Ma ancora una volta, mi fido di Justin Marks e Rachel Kondo. Quindi, se ne usciranno con qualcosa di molto interessante".

Shogun: un'immagine della serie

Hoshi ha anche anticipato che il pubblico vedrà una Fuji molto diversa nella seconda stagione di Shōgun. Il personaggio era inizialmente fatalista, ma alla fine della Stagione 1 era risoluto sul suo nuovo scopo. "Credo che, come ho già detto, la crescita emotiva avvenga nel corso della serie, ma nell'episodio 1 era quasi protetta, in un certo senso non conosceva nemmeno il mondo", ha spiegato. "E credo che nell'Episodio 10 lei sia... molto radicata. È una persona molto più radicata e forse, come Mariko, è riuscita a trovare la sua vera forza nell'episodio 10". La storia di Fuji è stata in qualche modo anticipata nel finale, quando ha rivelato a Blackthorne (interpretato da Cosmo Jarvis) il suo progetto di diventare una suora.

Marks e Kondo hanno spiegato i loro piani per Shogun, sottolineando che Toranaga (interpretato da Hiroyuki Sanada) non è ancora diventato il personaggio principale della serie. Hanno detto che stanno procedendo con cautela con le prossime stagioni, poiché la trama si allontanerà dalla storia di Clavell. Gli showrunner hanno assicurato ai fan che la serie avrà un finale "naturale", in linea con la storia documentata del Giappone.