Shōgun: la nuova serie Disney+ debutta con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes

Dopo la spasmodica attesa generata dagli ultimi trailer, Shōgun ha debuttato finalmente sul noto portale di Rotten Tomatoes con un punteggio perfetto, frutto delle ottime recensioni della critica caricate in rete.

La serie FX (in Italia arriverà su Disney+) ha ottenuto un punteggio "Fresh" perfetto del 100% su Rotten Tomatoes dopo la prima tornata di recensioni della critica pubblicata oggi online.

Le prime recensioni

Come sempre, quando si analizzano i punteggi di Rotten Tomatoes bisogna tenere conto delle differenze tra le diverse recensioni, ciascuna delle quali analizza diversi aspetti dello show, ma sostanzialmente il giudizio complessivo è molto positivo e lascia pensare si tratti di una grande serie.

La recensione di TV Guide afferma che "in Shōgun succedono molte cose - a livello tematico, storico e drammatico - anche prima di considerare le complesse relazioni di una dozzina di personaggi secondari. Questo adattamento gestisce tutto con abilità, senza mai abbandonare lo slancio in avanti della sua trama avvincente. Sembra un mondo completo, del tipo in cui, come nel materiale di partenza, è facile perdersi".

Empire Magazine scrive che "Shōgun è una serie avvincente in cui trovare interpretazioni sorprendenti e immagini stupefacenti". La recensione elogia anche l'estetica della serie, affermando che lo show è "girato in modo superbo, che alterna una fotografia vorticosa e surfistica a paesaggi marini dolcemente fluenti e impressionanti... Perennemente immersa nella nebbia, la macchina da presa avanza regolarmente attraverso l'acqua, le foreste e i palazzi scoprendo con esitazione nuove terre. All'interno di questa immagine ci sono personaggi elegantemente abbigliati con sete finemente dettagliate e armature che risplendono nella nebbia della guerra: che si tratti di una veduta o di un ritratto a lume di candela, è tutto molto screenshottabile".

Infine, Screen Rant scrive che "Shōgun si distingue in un panorama televisivo che è pieno di drammi inutili. Ci sono un sacco di grandi e sanguinose sequenze d'azione, accordi politici avvincenti, grandi trame e caratterizzazioni...".

Di cosa parla Shōgun?

Shōgun, adattamento del romanzo bestseller di James Clavell, è ambientata in Giappone nell'anno 1600, all'alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Il produttore Hiroyuki Sanada interpreta il ruolo di "Lord Yoshii Toranaga" che sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui.

Quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori, il suo pilota inglese, "John Blackthorne" (Cosmo Jarvis), arriva portando con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare le sorti del potere e a distruggere la temibile presenza dei nemici di Blackthorne, i preti gesuiti e i mercanti portoghesi.

Shōgun: il nuovo trailer della serie Disney è mozzafiato

I destini di Toranaga e Blackthorne diventano inestricabilmente legati alla loro interprete, "Toda Mariko" (Anna Sawai), una misteriosa nobildonna cristiana, ultima di una stirpe caduta in disgrazia. Mentre serve il suo signore in questo scenario politico difficile, Mariko deve conciliare il suo legame ritrovato con Blackthorne, il suo impegno verso la fede che l'ha salvata e il suo dovere nei confronti del padre defunto.

La serie debutterà su Disney+ il 27 febbraio.