Shogun: Hiroyuki Sanada introduce il pubblico alla serie: 'L'est che incontra l'ovest'

In una nuova anteprima diffusa da FX, Hiroyuki Sanada introduce il pubblico nel mondo di Shōgun, serie tratta dal romanzo di James Clavell che ha riscosso un enorme successo di pubblico fin dal suo debutto su FX e in Italia su Disney+.

"Abbiamo molti membri della troupe giapponesi. È stato come un sogno, l'est incontra l'ovest", afferma Sanada nella clip. Non bisogna dimenticare che il contributo di Sanada allo show è stato fondamentale. Infatti, non solo interpreta il personaggio principale di Lord Yoshii Toranaga, ma è anche uno dei produttori esecutivi della serie, che ha contribuito a scegliere le persone giuste per lavorare su ogni settore della produzione.

Shōgun, la serie che ha conquistato il pubblico

Gli autori della serie, Rachel Kondo e Justin Marks, hanno più volte elogiato Sanada per il suo contributo, volto a non ripetere gli errori di Hollywood in passato compiuti con questo tipo di produzioni, ovvero quelle che desiderano mettere in scena storie giapponesi. Questa volta, la produzione ha potuto fare affidamento su un punto di vista giapponese, coinvolgendo molti nomi importanti in ogni settore produttivo.

Proprio Sanada aveva posto dei paletti alla sua partecipazione: "Avevo bisogno di alcune rassicurazioni, ho detto loro che se non avessero assunto attori giapponesi per un ruolo giapponese, non avrei potuto essere coinvolto in questo progetto".

Shōgun si è rivelato il debutto più visto in streaming per una serie FX su Hulu, battendo in questo modo il record che finora apparteneva a The Bear. La premiere di due episodi della serie ha totalizzato 9 milioni di visualizzazioni a livello globale su Hulu, Disney+ e Star+ nei primi sei giorni di disponibilità.