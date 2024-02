Shōgun, il pubblico sta adorando la serie dopo i primi due episodi

I primi due episodi di Shōgun sono arrivati su Disney+ martedì scorso e già il punteggio su Rotten Tomatoes da parte della critica era pressoché perfetto, ma adesso anche il pubblico sta amando il nuovo show.

Come possiamo vedere sempre sul noto aggregatore di recensioni, al momento in cui scriviamo, la percentuale dei giudizi del pubblico alla serie si è assestata al 95%, un risultato impressionante per uno show che non è certo uno dei più accessibili al grande pubblico. Non dobbiamo dimenticare che Shōgun è ambientato nel Giappone feudale del 1600 e sebbene sia sicuramente affascinante per la sua ricostruzione storica, non è certo un prodotto destinato alle masse, anche se l'apprezzamento del pubblico sta dimostrando l'esatto contrario.

Il pubblico sta adorando i primi due episodi di "Shōgun"

La trama

Composta da 10 episodi, la serie è ambientata in Giappone nell'anno 1600, all'alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Hiroyuki Sanada, anche produttore esecutivo, interpreta il ruolo di "Lord Yoshii Toranaga" che sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui.

Quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori, il suo pilota inglese, "John Blackthorne" (Cosmo Jarvis), arriva portando con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare le sorti del potere e a distruggere la temibile presenza dei nemici di Blackthorne, i preti gesuiti e i mercanti portoghesi.

I destini di Toranaga e Blackthorne diventano inestricabilmente legati alla loro interprete, "Toda Mariko" (Anna Sawai), una misteriosa nobildonna cristiana, ultima di una stirpe caduta in disgrazia. Mentre serve il suo signore in questo scenario politico difficile, Mariko deve conciliare il suo legame ritrovato con Blackthorne, il suo impegno verso la fede che l'ha salvata e il suo dovere nei confronti del padre defunto.