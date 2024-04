Shogun, ci sono speranze per una Stagione 2? Le ultime novità sul rinnovo

In una recente intervista, i montatori dello show si sono espressi sulle effettive possibilità di un rinnovo

Dopo le speculazioni su una versione estesa di Shōgun, i due montatori dello show FX/Disney+ hanno cercato di fare un punto sulle possibilità che la serie venga rinnovata per una seconda stagione, andando oltre la storia narrata nel romanzo di partenza.

Nel corso di una chiacchierata con ComicBook, Maria Gonzales e Aika Miyake hanno rivelato che allo stato attuale non c'è nessuna discussione in corso sul ritorno di Shōgun per una Stagione 2 anche se loro sarebbero del tutto favorevoli a vedere continuare la storia.

"Mi sento sicuramente molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto e molto soddisfatto della serie così com'è", ha dichiarato Gonzales, prima di rivelare che subito dopo aver completato il lavoro non c'è mai stato un piano serio per una seconda stagione. "E credo che siamo ancora a questo punto. Non sono sicuro che si farà. Ovviamente, è fuori dal nostro controllo, siamo le ultime persone a sapere qualcosa".

"Personalmente, vorrei vedere la seconda stagione!", ha aggiunto Miyake. "C'è sicuramente molto su cui costruire. A tutti questi personaggi è stato dato il giusto spazio, e sembra davvero che la serie possa continuare in questo senso. È stata reallizata davvero bene".

Shogun: un'immagine della serie

Il parere dei produttori

La star della serie Cosmo Jarvis è intervenuta per suggerire che "la sostanza narrativa del libro è stata utilizzata tutta". Tuttavia, ha anche concordato sul fatto che l'ambientazione dello show potrebbe essere ulteriormente esplorata in qualche modo, affermando che c'è una "vasta storia, che è ricca di potenziale drammatico". Allo stesso tempo, il produttore esecutivo Michael Clavell ha condiviso una risposta molto più ottimistica sulla possibilità di una seconda stagione, suggerendo che dipenderà dall'interesse dei fan.

Shogun è il debutto più visto in streaming, battuto il record di The Bear

"Il pubblico ci farà sapere se avrà ancora appetito per cose di questo genere", ha detto Clavell. "Vedremo. È una bella domanda. Vorrei conoscere la risposta, ma non la conosco". Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Shōgun.