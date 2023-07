Shogun: il Giappone feudale al centro della nuova serie in arrivo su Disney+

FX e Hulu hanno condiviso in rete un primo poster ufficiale di Shōgun, nuova serie ambientata nel Giappone feudale che in Italia arriverà probabilmente sulla piattaforma di Disney+ (che possiede i diritti di distribuzione all'estero dello studio).

Shōgun è una serie limitata basata sul romanzo bestseller di James Clavell e vede nel cast Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis e Anna Sawai.

Scritta da Justin Marks e Rachel Kondo, la storia, ambientata come detto nell'affascinante periodo storico del Giappone feudale, narra l'entrata in collisione di due uomini ambiziosi provenienti da mondi diversi e una misteriosa donna samurai: John Blackthorne (Jarvis), un pilota inglese che finisce per naufragare in Giappone, una terra la cui cultura per lui sconosciuta finirà per cambiarlo; Lord Toranaga (Sanada), un daimyo scaltro e potente, in lotta con i suoi pericolosi rivali politici; e Lady Mariko (Sawai), una donna con abilità inestimabili ma con legami familiari disonorevoli che deve dimostrare il suo valore e la sua fedeltà.

Justin Marks, già creatore di Counterpart, ha scritto l'adattamento per FX insieme alla moglie Kondo, di origine giapponese, quest'ultima anche produttrice esecutiva. Anche Marks è produttore esecutivo insieme alla figlia del defunto autore Clavell, Michaela Clavell.

Nessuna data precisa per il debutto, ma la conferma che arriverà nel corso del 2024.