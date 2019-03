Shining: stasera in TV su Iris il film di Stanley Kubrick

Shining, il film di Stanley Kubrick è stasera su Iris alle ore 21.00. Tratto da un romanzo di Stephen King, è un capolavoro del cinema oltre che uno degli horror più inquietanti e suggestivi.

Shining è uno degli adattamenti più famosi e riusciti dai romanzi di Stephen King, oltre che uno degli horror più terrificanti di sempre. La trama di Shining è incentrata su un aspirante scrittore, Jack Torrance (Jack Nicholson) che accetta un incarico come custode dell'Overlook Hotel, un albergo situato sulle montagne del Colorado, per tutta la stagione invernale. Jack si trasferisce nel grande e prestigioso hotel insieme a sua moglie Wendy (Shelley Duvall) e suo figlio Danny. Ed è proprio quest'ultimo che inizia ad avere delle inquietanti premonizioni su quello che sta per accadere.

In Shining Jack Nicholson dà vita ad una delle sue interpretazioni più iconiche e folli in un film che oggi è storia. Tra apparizioni inquietanti - una su tutte quella delle gemelline Grady, che appaiono in fondo ad un corridoio al piccolo Danny - immagini visivamente potenti e terrificanti, al tempo stesso e Torrance che inizia a perdere il controllo, per non parlare poi del misterioso "amico invisibile" di Danny, che lo mette in guardia da pericoli imminent, i brividi sono assicurati. Non perdetevi l'appuntamento stasera su Iris!

Nel 2013 Stephen King - che tra l'altro non ha mai amato particolarmente il film di Kubrick, e arrivò a definirlo "una bellissima auto senza motore" - ha dato alle stampe il seguito di Shining, il romanzo Doctor Sleep, incentrato su Danny Torrance, ormai adulto (e problematico). Anche di Doctor Sleep è in lavorazione un film che uscirà in autunno con Ewan McGregor nel ruolo del protagonista.