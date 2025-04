Shining: il ritrovamento della foto del finale svela l'origine anni dopo l'uscita del film di Stanley Kubrick?

Quarantacinque anni dopo l'uscita nelle sale di Shining di Stanley Kubrick, basato sul romanzo di Stephen King, è stato fatto un passo avanti verso la spiegazione dell'origine del finale iconico del film?

In un thread su X, Aric Toler del New York Times ha raccontato di aver trovato una foto, insieme all'accademico Alasdair Spark, nell'archivio Getty Images Hulton.

L'indagine sul finale di Shining di Stanley Kubrick

La foto fu scattata durante un ballo di San Valentino alla Empress Ballroom del Royal Palace Hotel di Londra, il 15 febbraio 1921. Nel corso degli anni, la presenza di Jack nella fotografia è stato uno degli elementi più dibattuti del film di Kubrick.

Diverse furono teorie, mentre lo stesso regista fornì la propria interpretazione: secondo lui, la fotografia suggerisce che Jack sia la reincarnazione di un precedente custode dell'hotel, aggiungendo così un ulteriore strato di mistero alla scena finale.

Stanley Kubrick sul set di Shining

In realtà, il ritrovamento non aggiunge nulla alla spiegazione sul finale del ma risulta essere una tappa molto importante nella storia del giornalismo investigativo. Toler e Spark hanno impiegato più di un anno a rintracciarne le origini e la svolta è arrivata grazie al contatto con l'archivio BBC Hulton; la foto era classificata in maniera errata e fu concessa in licenza alla Hawk Films, la società di Kubrick, nel 1978.

L'inquietante trama di Shining

Il film del 1980 racconta la storia di Jack Torrance (Jack Nicholson) e la sua discesa nella follia mentre accetta un lavoro come custode invernale nell'isolato Overlook Hotel. Nel finale, mentre Jack muore assiderato e la moglie Wendy (Shelley Duvall) con il figlio Danny riescono a fuggire, viene mostrata una fotografia appesa in un corridoio dell'hotel che ritrae Jack ad un party, datata 4 luglio 1921.

Jack Nicholson in una scena di Shining

Nel cast di Shining anche Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson e Philip Stone.