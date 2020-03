Shining: ecco perché Stanley Kubrick ha cambiato la storia di Stephen King

Non è un segreto che Stephen King abbia detestato i cambiamenti introdotti da Stanley Kubrick in Shining, eccone svelata la ragione.

Stephen King ha criticato più volte i cambiamenti introdotti alla sua storia in Shining da Stanley Kubrick, si vocifera addirittura di un'accesa lite telefona tra i due, ma Kubrick aveva le sue ragioni.

Jack Nicholson, Danny Lloyd e Shelley Duvall in una scena di Shining

Il cinema di Stanley Kubrick è noto a tutti per l'attenzione nel singolo dettaglio, per i suoi frame perfetti sotto ogni punto di vita e per il contributo essenziale nella storia del cinema. Con Shining, il regista ha esplorato il genere horror introducendo un uso innovativo della steadicam e dando vita a numerose sequenze divenute iconiche che hanno a che vedere con Danny Torrance e le sue esplorazioni dell'Overlook Hotel in triciclo.

Danny Lloyd

I segreti di Shining annoverano tante curiosità legate alla lavorazione del film, ma c'è un'intervista del 1980 rilasciata a Vicente Molina Foix da Stanley Kubrick nella sua casa in cui il regista motiva i cambiamenti rispetto all'opera di Stephen King.

Kubrick ammette di aver letto con piacere il romanzo di King che un executive di Warner Bros. gli ha inviato trovandolo una "lettura compulsiva e molto più fantasiosa" di ogni altro romanzo horror letto. Pur avendo apprezzato molto il libro, il regista ha però anche notato i difetti del romanzo correggendo il tiro nello script scritto insieme a Diane Johnson. Da qui la serie di cambiamenti che Stephen King non ha affatto apprezzato.

Stanley Kubrick spiega di aver trovato la caratterizzazione della famiglia Torrance troppo "confusa" e di averla voluta semplificare per concentrare l'attenzione dello spettatore sugli aspetti essenziali. Inoltre la sua versione di Wendy diventa un personaggio più credibile, capace di dare giustizia alla dinamica psicologica della storia scritta da Stephen King.

Kubrick

pensava in oltre che lo spazio riservato da Stephen King alle backstory dei personaggi fosse innecessario e lo sostituì con dinamiche significative tra Jack e Wendy che fornissero elementi sulla storia della famiglia. per quanto riguarda il finale, quello di King, per il regista, era troppo veloce e poco ricco di suspance così introdusse uno dei cambiamenti più radicali per terminare il film su una nota alta.