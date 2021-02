Shining: la serie spinoff 'Overlook' prodotta da J.J. Abrams è in sviluppo

Overlook, confermata la serie spinoff di Shining in fase di sviluppo presso Bad Robot di J.J. Abrams che approderà in futuro su HBO Max.

La scorsa primavera è stato rivelato il coinvolgimento di J.J. Abrams e Bad Robot nello sviluppo di Overlook, serie spinoff di Shining di cui adesso è stata confermata la pre-produzione.

Jack Nicholson cammina tra i corridoi dell'Overlook Hotel in una scena di Shining

Overlook fa parte di un accordo con Bad Robot e WarnerMedia per lo sviluppo di produzioni da destinare a HBO Max, incluso un adattamento del franchise DC Justice League Dark, un dramma poliziesco degli anni '70 intitolato Duster e, per l'appunto, Overlook. In questi mesi non avevamo più avuto notizie dello spinoff, ma in una nuova intervista con Entertainment Weekly il capo della HBO Casey Bloys ha rivelato che il progetto procede tutt'ora specificando:

"Finora non abbiamo visto nulla. Sono entusiasta dei passi in avanti. A Bad Robot sembrano fiduciosi e felici, ma non ho nessun aggiornamento diverso dal fatto che stanno lavorando alacremente al progetto."

Shining: le differenze tra il film di Kubrick ed il romanzo di Stephen King

Da quanto anticipato in precedenza, Overlook coinvolgerà personaggi iconici di Shining ed esplorerà le terrificanti storie mai raccontate del più celebre hotel della narrativa americana. Gli autori di Castle Rock, Dustin Thomason e Scott Brown, scriveranno e produrranno il dramma in 10 episodi.

La serie segna il nuovo tentativo della WarnerMedia di capitalizzare il romanzo di Stephen King in altre forme avendo precedentemente sviluppato un lungometraggio sull'Overlook Hotel nel 2014, che avrebbe dovuto essere diretto da Mark Romanek da una sceneggiatura di Glen Mazzara, ma il film non è mai stato realizzato.