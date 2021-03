Shining: la parodia con Maya Rudolph al SNL (VIDEO)

Maya Rudolph ha partecipato a una divertente parodia di Shining all'interno dell'episodio più recente di Saturday Night Live. L'attrice, che ha fatto parte del cast del celebre varietà tra il 2000 e 2007 e per l'occasione è tornata come conduttrice (oltre a essere ospite ricorrente da qualche mese nei panni di Kamala Harris), si è prestata al gioco nello sketch finale della serata, un filmato preregistrato in cui lei ripercorre i propri ricordi dello show e si ritrova in un bar simile a quello visto nel film di Stanley Kubrick

Nel bar Maya incontra una delle prime sceneggiatrici del varietà (interpretata da Tina Fey), mentre l'amica e collega Rachel Dratch fa capolino nei panni della donna nuda nella vasca da bagno. Infine, come omaggio al talento di Rudolph e al suo status come leggenda vivente negli annali del programma, lei appare in una foto insieme al cast della prima stagione. Potete vedere il video qui sotto:

Forever: Maya Rudolph in una scena

Maya Rudolph è stata famosa, nel corso delle stagioni di Saturday Night Live in cui faceva parte del cast fisso, per le sue imitazioni di celebrità Beyoncé (tornata nell'episodio di questa settimana), Whitney Houston, Lisa Kudrow e Maya Angelou, ed è sporadicamente tornata come guest star in diverse occasioni. Dall'autunno del 2019 fa apparizioni ricorrenti nei panni di Kamala Harris, in particolare nei primi sei episodi della stagione in corso al fianco di Jim Carrey nel ruolo di Joe Biden (l'attore ha abbandonato la parte allo scadere del suo contratto originale, lasciandola al comico Alex Moffat).

Maya Rudolph è anche parte del cast vocale della popolare serie Netflix Big Mouth, dove è particolarmente apprezzata nei panni di Connie, il mostro ormonale che si occupa di alcuni dei personaggi femminili. Sempre su Netflix la sentiremo nella versione originale del film d'animazione Superconnessi, in arrivo il 30 aprile, e fa parte del cast del prossimo lungometraggio Pixar, Luca, su Disney+ a giugno.