Shining all'Overlook Hotel: il film di Kubrick proiettato nell'albergo originale

Vedere Shining proiettato all'Overlook Hotel. E' questa l'idea di Set Cinema che ha organizzato per questo inverno la possibilità di vedere il capolavoro horror di Stanley Kubrick nel luogo dove fu in parte girato, il National Historic Timberline Lodge in Oregon, dove si trova la struttura che ha prestato i suoi esterni per l'inquietante albergo in cui lo scrittore Jack Torrance vede materializzarsi i propri incubi peggiori. Chissà che se durante la proiezione appariranno anche le misteriose gemelline.

L'appuntamento per questa curiosa iniziativa è per il 1° dicembre negli splendidi scenari del Mount Hood. E' qui, infatti, sopra una delle vette più iconiche della West Coast che si staglia la struttura che sul grande schermo è diventata il famigerato Overlook Hotel di Shining. I posti, come ha sottolineato Set Cinema in una nota, sono però limitati perciò consigliano vivamente di prenotare. Il costo a persona è di 70 dollari e chi riuscirà ad accaparrarsi i biglietti avrà una serie di agevolazioni che comprendono la possibilità di accedere ai servizi di sala da pranzo, bar-ristorante, una mostra sul film e avranno l'occasione di portarsi un ricordo della serata grazie ad una serie di gadget dal negozio di articoli da regalo.

L'evento inizierà verso le 18,30 con proiezione mezz'ora dopo e, ovviamente, vista la location, gli organizzatori rimarcano che il modo migliore di godersi tutto quanto è pernottare almeno una notte lì. Il che aggiunge una nota ancora più intrigante e suggestiva. "Ai possessori dei biglietti - così si legge nel comunicato ufficiale - verrà inviato un codice sconto per l'alloggio della domenica sera".

Uscito nel 1980, Shining di Stanley Kubrick si è imposto quasi immediatamente come uno dei capisaldi del genere attraverso scene distrubanti diventate cult e grazie all'interpretazione di Jack Nicholson che ha fatto del protagonista uno dei personaggi più iconici del cinema tout court.