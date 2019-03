Shining: Giorgia Meloni come le gemelle del film, i meme sui social

Giorgia Meloni in posa come una delle gemelle di Shining: l'altra l'hanno aggiunta gli utenti di Twitter a suon di fotoritocco. La foto condivisa dalla presidente di Fratelli d'Italia sui social ha vivacizzato la domenica social prestandosi ad un giro di fotomontaggi.

"Indovinello: che film è?" ha chiesto Giorgia Meloni condividendo la sua foto in quello che evidentemente è il corridoio di un hotel e i commenti non sono tardati ad arrivare. Manca la targa sulla porta accanto alla Meloni, quella della famigerata stanza 237, ma il lunghissimo corridoio, reso ancora più suggestivo dalle luci, rievoca quello degli interni dell'Overlook Hotel in una delle scene più inquietanti di Shining, capolavoro di Stanley Kubrick tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King.

Indovinello: che film è? pic.twitter.com/oXMW016rsI — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 3 marzo 2019

Ecco le gemelle di Shining oggi pic.twitter.com/CYMTAfNcPr — Tommy from the Block (@surrevnder) 3 marzo 2019

+++Trapela la nuova locandina per la riedizione di Shining+++ pic.twitter.com/ctQjB7kheb — Filippo (@filocst) 3 marzo 2019

Rami Malek che interpreta Jennifer Aniston che interpreta una delle gemelle nel remake di Shining. https://t.co/PTRPOiOA12 — RincoglioRita (@DryIce23) 3 marzo 2019

Uscito nelle sale nel 1980, Shining è uno degli adattamenti più riusciti dai romanzi di Stephen King, oltre che uno degli horror più terrificanti di sempre. Il film racconta la storia di un aspirante scrittore, Jack Torrance (Jack Nicholson) che accetta un incarico come custode dell'Overlook Hotel per tutta la stagione invernale. Torrance si trasferisce nel grande e prestigioso albergo situato sulle montagne del Colorado insieme a sua moglie Wendy (Shelley Duvall) e suo figlio Danny. Ed è proprio quest'ultimo che inizia ad avere delle inquietanti premonizioni su quello che sta per accadere nell'hotel isolato dalla neve. Nel 2013 King - che tra l'altro non ha mai amato particolarmente il film di Kubrick - ha dato alle stampe il seguito di Shining, il romanzo Doctor Sleep, incentrato su Danny Torrance, ormai adulto. Anche di Doctor Sleep è in lavorazione un film con Ewan McGregor nel ruolo del protagonista che uscirà in autunno.