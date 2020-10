Shining, Danny Lloyd: “Mi avevano promesso il triciclo, ma non l’ho mai ricevuto”

Danny Lloyd in una scena di Shining

Danny Lloyd, celebre interprete di Shining, ha un solo ricordo negativo dell'esperienza sul set, e riguarda il triciclo. Lo ricorda il sito Cheat Sheet, che ripropone aneddoti simpatici sul film del passato e in questo caso specifico, legato al film di Stanley Kubrick, è andato a ripescare un'intervista che l'ex-attore, ora insegnante, concesse al Guardian nel 2017, in occasione del ritorno in sala del lungometraggio sul territorio britannico.

A differenza degli attori adulti, l'interprete di Danny Torrance non ebbe alcun problema con Kubrick, il quale fece di tutto per tutelarlo sul set (solo due ciak per scena) e far sì che non fosse al corrente di stare recitando in un film horror (anche se Lloyd, che ha poi visto la pellicola per intero cinque-sei anni dopo l'uscita, ha commentato che per lui è come guardare un home movie, motivo per cui non si spaventa). L'unico ricordo meno piacevole è legato al triciclo, che un membro della troupe aveva promesso di spedirgli a casa: "Lo aspettai a lungo, ma non arrivò mai."

Danny Lloyd ha detto addio al cinema a metà degli anni Ottanta, concedendosi solo sporadicamente per interviste a proposito di Shining, il più noto dei due film che ha girato prima di ritirarsi dalle scene. Una volta finiti gli studi è diventato un insegnante e lo è tuttora, anche se lo scorso anno si è lasciato tentare dal regista Mike Flanagan per un cameo in Doctor Sleep, il sequel del film di Stanley Kubrick: Lloyd interpreta uno degli spettatori alla partita di baseball.

La sua vecchia parte è invece andata a Ewan McGregor, mentre Jack Torrance - o meglio, una versione distorta di Jack creata dall'Overlook - ha le fattezze di Henry Thomas, uno degli attori-feticcio di Flanagan. La Warner Bros. aveva in mente un prequel incentrato sul personaggio di Dick Hallorann, ma non è chiaro se intendano procedere dopo gli incassi modesti del secondo capitolo (che però è molto popolare in home video e sulle piattaforme di streaming).