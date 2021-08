Shia LaBeouf si prepara al ruolo di Padre Pio con i cappuccini: il video è surreale

La visita di Shia LaBeouf ai Frati Cappuccini californiani per prepararsi al ruolo di Padre Pio nel biopic diretto da Abel Ferrara immortalata in un surreale video diffuso via social.

Per calarsi nel ruolo di una versione giovane di Padre Pio, Shia LaBeouf non ha visto di meglio che recarsi a far visita a dei veri frati cappuccini. L'incontro è stato immortalato in un video diffuso sui social media dal Cappellano cappuccino di origine asiatica Hai Ho.

A commento del video, segnalato via Facebook dal collega Gianmaria Tammaro, il padre cappuccino Hai Ho scrive:

"Shia LaBeouf ha fatto visita ai Cappuccini! Interpreterà il ruolo del giovane Padre Pio in un film in preparazione così è venuto a trovarci durante una Riunione del Consiglio Generale per saperne di più sulla vita dei frati. È stato bello poter incontrare Shia e sentire la sua storia, ma anche condividere informazioni sulla vita religiosa, Gesù e i Cappuccini. San Padre Pio da Pietrelcina, prega per noi!"

Solo poche settimane fa è stato annunciato l'ingaggio di Shia LaBeouf nel ruolo di Padre Pio nel nuovo film diretto da Abel Ferrara.

Il regista Abel Ferrara ha dichiarato: "Stiamo realizzando un film su Padre Pio, un monaco della Puglia. La storia è ambientata in Italia nel periodo dopo la prima Guerra Mondiale. Ora è un santo, aveva le stimmate. Inoltre è vissuto in un periodo politicamente difficile nella storia mondiale". Il filmaker ha proseguito: "Era davvero giovane prima di diventare un santo, quindi Shia LaBeouf interpreterà il monaco".

Le riprese del film su Padre Pio si svolgeranno in Puglia a partire dal mese di ottobre e il lungometraggio è da tempo in fase di sviluppo.