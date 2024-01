Shia LaBeouf si è convertito al cattolicesimo e vuole diventare diacono

La star di Transformers e Nymphomaniac Shia LaBeouf ha intenzione di diventare diacono e di recente è stato confermata la sua conversione al cattolicesimo. La notizia è emersa grazie ad una dichiarazione ufficiale dei Frati Cappuccini dell'America Occidentale su Facebook, nella cui comunità LaBeouf è stato accolto.

Nella didascalia del post, con le immagini di LaBeouf accolto nella comunità, si legge:"Amici, per favore unitevi a me e ai frati cappuccini in una preghiera costante per Shia LaBeouf. Shia è stato pienamente accolto nella Chiesa attraverso il sacramento della Confermazione alla vigilia di Capodanno".

Un futuro da diacono

La celebrazione della conversione al cattolicesimo è avvenuta alla Old Mission Santa Inés Parish a Solvang, in California. Il padrino dell'attore ha confermato la sua intenzione di diventare diacono:"Nel corso della sua incredibile carriera nell'industria dell'intrattenimento, Shia LaBeouf, noto per il suo talento straordinario e la sua passione, si è immerso in un profondo percorso spirituale che lo ha portato ad abbracciare gli insegnamenti della Chiesa cattolica. La sua decisione di entrare completamente nella Chiesa è una testimonianza del suo sincero desiderio di crescere nella sua relazione con Dio e vivere i valori del Vangelo".

L'ultimo ruolo al cinema di Shia LaBeouf è in Padre Pio di Abel Ferrara; si tratta del suo primo ingaggio importante dalle accuse di violenza sessuale e aggressione da parte dell'ex compagna FKA Twigs. Nel 2024 LaBeouf sarà nel cast di Megalopolis, il nuovo film di Francis Ford Coppola al fianco di Adam Driver, Aubrey Plaza, Dustin Hoffman e Zendaya.