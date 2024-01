David Mamet: 'Shia LaBeouf è l'attore più grandioso con cui ho lavorato'

Il regista David Mamet ha svelato in una nuova intervista che ha un grande rispetto per Shia LaBeouf, che considera il più grande attore con cui ha lavorato nella sua carriera.

David Mamet ha lodato Shia LaBeouf sostenendo di non aver mai lavorato con un attore migliore di lui durante la sua carriera.

Il filmmaker è apparso nel podcast Club Random di Bill Maher e ha parlato del progetto che vedrà protagonista l'attore, in passato al centro di polemiche e situazioni complicate, sul set e nella vita privata.

Le dichiarazioni

Parlando del suo prossimo film, David Mamet ha svelato che le riprese si sono concluse e ha commentato il lavoro compiuto da Shia LaBeouf: "Come attore non ho mai lavorato con qualcuno di più grandioso nella mia vita. Ho lavorato con tutti e, come essere umano, è altrettanto magnifico".

Al regista è stato quindi chiesto perché ritiene che l'attore abbia una pessima reputazione. Mamet ha ammesso che non ha alcuna idea del motivo e che, nonostante le notizie e i commenti negativi emersi in passato su Shia, ha "un rispetto senza limiti" nei suoi confronti.

Quanto è bravo Shia LaBeouf?

Il filmmaker non ha tuttavia condiviso i dettagli del lungometraggio a cui ha lavorato. Online si è ipotizzato che si tratti dell'adattamento cinematografico dello spettacolo teatrale Henry Johnson, in cui ha recitato proprioa LaBeouf.