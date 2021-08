Shia LaBeouf interpreterà Padre Pio nel nuovo film diretto da Abel Ferrara

L'attore Shia LaBeouf è stato scelto dal regista Abel Ferrara per il ruolo di Padre Pio nel suo prossimo film che verrà girato in Puglia.

Shia LaBeouf sarà il protagonista del nuovo film diretto da Abel Ferrara in cui si racconterà la storia di Padre Pio.

Il regista ha rivelato che ha scelto l'attore per il suo prossimo progetto in cui dovrebbe apparire anche il suo grande amico e collaboratore Willem Dafoe.

Abel Ferrara ha dichiarato: "Stiamo realizzando un film su Padre Pio, un monaco della Puglia. La storia è ambientata in Italia nel periodo dopo la prima Guerra Mondiale. Ora è un santo, aveva le stimmate. Era inoltre in un periodo davvero difficile politicamente nella storia mondiale".

Il filmmaker ha proseguito: "Era davvero giovane prima di diventare un santo, quindi Shia LaBeouf interpreterà il monaco".

Le riprese si svolgeranno in Puglia a partire dal mese di ottobre e il lungometraggio è da tempo in fase di sviluppo.

Shia LaBeouf, nel mese di dicembre 2020, era stato accuso di abusi fisici e psicologici dalla sua ex fidanzata FKA Twigs, dichiarazioni che avevano dato il via a molte testimonianze negative da parte di altre donne che erano state coinvolte sentimentalmente con l'attore.

L'agenzia CAA aveva quindi deciso di non occuparsi più dell'attore.