Shia LaBeouf: Netflix lo rimuove dai materiali promozionali di Pieces of a Woman

Netflix ha rimosso Shia LaBeouf dai materiali e dagli spazi promozionali di Pieces of a Woman, film con Vanessa Kirby in arrivo il 7 gennaio.

Shia LaBeouf è stato rimosso dagli spazi pubblicitari e promozionali relativi al film Pieces of a Woman, in arrivo sulla piattaforma di streaming da domani 7 gennaio.

L'attore, dopo essere già stato escluso dalle pagine con cui si sostenevano le possibili candidature ai premi cinematografici, continua quindi a pagare le conseguenze delle accuse di abusi e molestie che gli sono state rivolte da FKA Twigs, Sia e altre donne con cui in passato ha avuto una relazione.

Pieces of a Woman, con star Vanessa Kirby, racconta la storia di una coppia la cui vita va in pezzi dopo un terribile lutto.

L'attrice ha già conquistato la coppa Volpi come Miglior Attrice alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia. Shia LaBeouf era stato indicato, durante il festival e dopo la presentazione del film a Toronto, come in corsa per le candidature grazie alla sua performance.

Gli spazi e i materiali promozionali dedicati al film sono ora privi di ogni riferimento all'attore.

Page Six ha mostrato come su Twitter i messaggi sponsorizzati riportino solo i nomi di Vanessa ed Ellen Burstyn, le foto di scena siano state tagliate per proporre solo un primo piano della protagonista e persino dalle thumbnail dei video condivisi sui social il volto di Shia sia "scomparso". La descrizione ufficiale del lungometraggio ora dichiara: "Martha (Vanessa

Kirby) e Sean sono una coppia di Boston e stanno per diventare genitori, la loro vita cambia in modo irrevocabile quando un parto in casa termina con una tragedia impossibile da immaginare".

Il nome di LaBeouf è stato quindi "eliminato" persino dalla trama.

I problemi di Shia LeBeouf sono iniziati dopo che FKA Twigs, ovvero Tahliah Debrett Barnett, gli ha fatto causa accusando di aggressione e violenza sessuale, oltre a sostenere che le abbia causato problemi emotivi. I due erano diventati una coppia nel 2018 e nel mese di maggio 2019 si erano lasciati, ufficialmente a causa degli impegni di lavoro.

La cantante e attrice, nei documenti presentati dal suo avvocato, sostiene che nel febbraio 2019 fosse insieme a Shia in macchina e, mentre tornavano da una gita nel deserto, lui abbia minacciato di far schiantare il veicolo se non gli avesse detto che l'amava. Dopo essersi fermati a una stazione di servizio, LaBeouf avrebbe spinto la ragazza contro la macchina, urlandole contro e obbligandola a risalire a bordo.

FKA Twigs sostiene inoltre che in un'altra occasione si è svegliata nel mezzo della notte perché il partner stava cercando di soffocarla. Nelle settimane successive Sia lo ha accusato di averle mentito e averla spinta ad avere una relazione extraconiugale con lui, mentre Katy Rose sostiene di essere stata aggredita violentemente durante un party a Hollywood e la stilista Karolyn Pho ha dichiarato di essere stata picchiata dal suo ex.

Shia LaBeouf ha ammesso di aver avuto problemi di alcol e scatti di violenza, dichiarando di aver compiuto abusi su se stesso e gli altri per anni, vergognandosi di quanto accaduto in passato.

Vanessa Kirby è intervenuta sulla questione dichiarando: "Sono dalla parte di tutte le persone che sono sopravvissute ad abusi e rispetto il coraggio di chiunque sostenga la propria verità. Per quanto riguarda le notizie recenti, non posso commentare questioni legali ancora in corso".