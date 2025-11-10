Shelby Oaks - Il covo del male, clip esclusiva dell'horror found footage finanziato con Kickstarter

Ci è voluto l'intervento degli utenti su Kickstarter per permettere a Chris Stuckmann di ultimare l'horror found footage da lui scritto e diretto, Shelby Oaks - Il covo del male. Il film ha richiesto una serie di riprese aggiuntive in Ohio per "aggiungere sangue e gore", rivolgendosi al crowdfunding per trovare il milione mancante, ma finalmente è pronto per la prova col pubblico.

Interpretato da Sarah Durn, Camille Sullivan, Mason Heidger e Joe Quinn, Shelby Oaks - Il covo del male uscirà nei cinema italiani il 19 novembre distribuito da Midnight Factory. Il film, opera prima di Stuckmann, popolare critico e YouTuber, vanta la presenza del mago dell'orrore Mike Flanagan in veste di produttore esecutivo. Movieplayer.it vi offre un assaggio con una clip esclusiva in attesa dell'uscita.

L'immagine di un uomo in found footage

Che cosa accade nel plot di Shelby Oaks?

Mia (Camille Sullivan) mette in stand-by la sua esistenza per dedicarsi alla ricerca della sorella Riley, scomparsa dieci anni prima. Riley era un membro dei Paranormal Paranoids, un gruppo di quattro youtuber ricercatori del paranormale divenuti tristemente celebri per il ritrovamento dei loro cadaveri dilaniati. Tutti tranne Riley.

Ossessionata dal ricordo della sorella, Mia fa di tutto per ricostruire l'accaduto anche senza l'aiuto della polizia, prossima ad archiviare il caso. Quando anche le ultime speranze sembrano svanire, un giorno Mia apre la porta di casa e si trova davanti un uomo che si toglie la vita con una pistola. L'uomo stringe in mano una vecchia videocassetta con sopra il nome di Shelby Oaks, cittadina abbandonata segnata da eventi inspiegabili su cui avevano indagato Riley e i suoi amici.

La clip esclusiva

Nella clip esclusiva Mia (Camille Sullivan) ricostruisce in un'intervista il caso dei Paranormal Paranoids attraverso i suoi ricordi. In alternanza vediamo le riprese prodotte dai quattro Youtuber del paranormale intenti a esplorare la cittadina abbandonata di Shelby Oaks e il carcere. Qui i quattro percepiscono qualcosa.

Riley (Sarah Durn) lamenta un freddo improvviso prima di mettersi a urlare e darsi alla fuga. Come spiega Mia, è lì che è cambiato qualcosa. La donna riferisce che molti utenti che seguivano i quattro sui social media hanno sospettato che si trattasse di una montatura confezionata per attirare l'attenzione su di sé, ma dopo il ritrovamento dei tre cadaveri tutto è cambiato.