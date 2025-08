L'horror Shelby Oaks, prodotto da Mike Flanagan, promette terrore e sangue, ecco il trailer

Mike Flanagan, uno dei filmmaker più apprezzati dai fan del cinema horror, è il produttore di Shelby Oaks, un nuovo lungometraggio di cui è stato condiviso il trailer.

NEON distribuirà il lungometraggio, che è stato sostenuto da una campagna Kickstarter in grado di ottenere 1.39 milioni di dollari, negli Stati Uniti dal 3 ottobre.

Cosa mostra il trailer di Shelby Oaks

Chris Stuckmann ha scritto e diretto il film, che segna il suo esordio alla regia di un lungometraggio.

Nel trailer di Shelby Oaks si assiste a quello che accade quando la protagonista si imbatte, in modo sanguinoso, in un video legato alla sorella, Riley, che è scomparsa in modo misterioso 12 anni prima.

Mia riprende quindi le sue indagini che la portano a fare i conti con terrificanti omicidi, situazioni paranormali e molti pericoli.

Ecco il video:

Il cast dell'horror

La protagonista, Mia, è interpretata da Camille Sullivan, mentre la sorella Riley ha il volto di Sarah Dunn.

Nel cast del progetto horror prodotto da Mike Flanagan, ci sono anche Brendan Sexton III, Michael Beach, Robin Bartlett, Keith David, Charlie Talbert, Emily Bennett e Derek Mears.

La sinossi ufficiale del film anticipa: "La disperata ricerca di una donna, che vuole ritrovare la sorella che ha perso da molto tempo, scivola nell'ossessione dopo essersi resa conto che il demone immaginario della loro infanzia potrebbe invece essere reale".

L'horror era stato presentato in alcuni festival nell'estate 2024 e, nel mese di marzo, sono state effettuate delle riprese aggiuntive per aggiungere delle scene ancora più terrificanti e sanguinose.

La versione precedente, dopo 21 recensioni, aveva ottenuto un 81% di opinioni positive da parte dei critici sul sito Rotten Tomatoes.

Non resta quindi che attendere per scoprire come verrà accolta la nuova versione della storia che arriverà nelle sale americane poco prima di Halloween.