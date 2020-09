She-Hulk: Tatiana Maslany star della serie tv Marvel per Disney+

She-Hulk avrà come protagonista Tatiana Maslany, la star di Orphan Black, che prenderà quindi il ruolo di Jennifer Walters nel progetto Marvel prodotto per Disney+.

L'attrce è recentemente apparsa anche nella serie Perry Mason e in film come Stronger, Destroyer e Pink Wall.

Per ora Disney non ha confermato la scelta di Tatiana Maslany per la parte, tuttavia le fonti di Variety sono molto affidabili e non c'è alcun motivo di dubitare che la star sarà la protagonista dello show.

Jessica Gao (Rick and Morty) si occuperà della sceneggiatura dello show dedicato al personaggio co-creato da Stan Lee. She-Hulk è Jennifer Walters, avvocato e cugina di Bruce Banner che usa il proprio sangue per salvarla, trasmettendole così i suoi poteri. She-Hulk può tuttavia mantenere la propria intelligenza e personalità quando si trasforma fisicamente.

Lo show è uno di quelli annunciati inizialmente dalla Marvel, tra cui ci sono anche The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki.