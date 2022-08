She-Hulk, la star Mark Ruffalo: "World War Hulk? Sapete dove trovarmi"

La star di She-Hulk: Attorney at Law Mark Ruffalo ha affermato di essere sempre disponibile nel caso ai Marvel Studios decidano di fare un film su World War Hulk.

Sono anni ormai che i fan aspettano di vedere un adattamento live-action della saga a fumetti in cinque parti scritta da Greg Pak e disegnata da John Romita Jr., World War Hulk, un evento crossover che vede il ritorno del personaggio sulla Terra dopo essere stato esiliato dagli Illuminati, e stando alle parole dell'interprete del "bestione verde", lui sarebbe più che disponibile a farlo accadere.

She-Hulk: Attorney at Law, la recensione dei primi episodi: Essere un'eroina oggi

Intervistato da Entertainment Tonight alla premiere di She-Hulk: Attorney at Law, Mark Ruffalo ha ribadito ancora una volta che "Ogni volta che vorranno fare [qualcosa con Hulk], io sono qui!".

E in effetti l'attore Premio Emmy e tre volte candidato all'Oscar ha già dimostrato il suo impegno nei confronti del MCU tornando per numerosi progetti dopo il suo debutto nel ruolo di Hulk in The Avengers del 2012, e chissà quante volte ancora lo rivedremo sugli schermi in questi panni.

Intanto, Ruffalo su Disney+ con il primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law, da oggi disponibile sulla piattaforma per la visione.