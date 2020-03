She-Hulk: Mark Ruffalo sarà Hulk nella serie Disney+

Mark Ruffalo riporterà Bruce Banner, ovvero Hulk, di nuovo nel Marvel Cinematic Universe grazie a She-Hulk, la serie in arrivo sul servizio streaming Disney+. Secondo il portale The Illuminerdi, la star di Avengers: Endgame ha ufficialmente firmato per entrare a far parte del cast dell'atteso show.

Non sono stati ancora rivelati dettagli di alcun tipo, né sull'entità del ruolo, né sul numero di episodi in cui Bruce apparirà, se sarà nella forma umana o nella furiosa forma verde e così via. D'altronde era davvero difficile immaginare questa serie senza Mark Ruffalo, visto che la protagonista Jennifer Walters è proprio la cugina di Bruce Banner e nel fumetto diventa una supereroina proprio dopo una trasfusione di sangue: ovviamente il donatore, l'unico possibile in quel momento, fu proprio il suo verde cuginetto.

Avengers Endgame - Mark Ruffalo è Hulk in una divertente sequenza

Jennifer è un'avvocato che "occasionalmente" combatterà il crimine nei panni di She-Hulk. Da queste poche indicazione, potremmo quindi pensare che lo show darà largo spazio anche alla parte procedurale della storia, amalgamandola alle ben note sequenze d'azione in stile Marvel. E a proposito di Marvel, la professione di Jennifer potrebbe anche aprire le porte a cameo e comparsate da parte di diversi personaggi del MCU, che potrebbero rivolgersi a Walters in cerca di supporto legale. Sul web gira da qualche settimana il nome di Alison Brie, il volto di Glow - lo show Netflix sul wrestling femminile - come protagonista perfetta della serie.

Mancano ormai solo una decina di giorni all'arrivo di Disney+ anche in Italia e gli utenti possono aspettarsi oltre 30 film Marvel - tra questi Avengers: Endgame, Captain Marvel e il candidato all'Oscar Black Panther, - e a oltre 40 serie Marvel, sia d'animazione che live action, tra le quali Marvel's Spiderman e Marvel's Agent Carter. Nei prossimi mesi Disney+ vedrà anche il debutto di nuove serie targate Marvel, la prima sarà The Falcon and the Winter Soldier, con Anthony Mackie e Sebastian Stan. Successivamente Elizabeth Olsen e Paul Bettany torneranno nei panni di Scarlet Witch e Vision in WandaVision e Tom Hiddleston riprenderà il ruolo del cattivo più amato di sempre in Loki. In arrivo anche Ms. Marvel e Moon Knight.